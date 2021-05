Manchester City v finalu, med tekmo poprijeli za lopate in kidali (FOTO)

Nogometaši Manchester Cityja so prvi finalisti lige prvakov. Angleži so na povratni polfinalni tekmi premagali PSG z 2 : 0 z goloma Riyada Mahreza (11., 63.) Tudi prvi obračun so v Parizu dobili z 2 : 1. Prireditelji so imeli na začetku velike težave, da so z igrišča pospravili večino sodre, ki je pobelila zelenico.



V sredo ob 21. uri bo na sporedu še povratna tekma drugega polfinalnega para. Chelsea bo doma gostil madridski Real, prva tekma pa se je končala z 1 : 1. Londončani so v osmini finala izločili Atletico Madrid, v četrtfinalu pa Porto, Real pa Atalanto in Liverpool.



Finale bo 29. maja v Carigradu.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: