Pojasnilo: Rogličev šef izključen z dirke, ker so škodovali Rogliču

Na dan prihajajo podrobnosti incidenta, zaradi katerega je bil s kolesarske dirke po Franciji izključen direktor moštva(Jumbo-Visma) Nizozemec Do predstavnika Mednarodne kolesarske zveze (Uci) se je vedel neprimerno , ker je ta pri pregledu poškodoval Primoževo kolo.Disciplinski sodnik dirke po Franciji je v četrtek v obrazložitvi izključitve Nizozemca zapisal, da je ta po sredini 17. etapi napadel, grozil in žalil uradno osebo Ucija. Hkrati mu je prisodil 2000 švicarskih frankov kazni (1860 evrov).Zeeman je na twitterju razložil potek dogodkov. »Nisem se vedel primerno do osebe, s katero sem se pogovarjal. Komisar Ucija je ob pregledu oziroma iskanju napak poškodoval kolo Primoža Rogliča.«»Kljub temu incidentu bi moral ohraniti mirnost in se spoštljivo pogovoriti s komisarjem. Žal mi je, da tega nisem storil. Nemudoma sem se mu opravičil in komisar je opravičilo sprejel. Sem hudo potrt, vendar naše rumene sanje ostajajo žive.«Incident se je zgodil na cilju sredine etape na Col de la Lozu. Uci je v okviru boja proti tehnološkim prevaram oziroma tako imenovanemu mehanskemu dopingu pregledala 41 koles, od tega prav vsa moštva Jumbo-Visma.Zeeman bo moral zadnje tri etape dirke po Franciji spremljati z razdalje. Njegov glavni varovanec Roglič medtem ostaja v skupnem vodstvu in ima vse možnosti, da se v rumeni majici zapelje v Pariz.