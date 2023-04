Pogrom Luke Dončića in Dallasa

Še v prvih tednih leta je kazalo, da bi lahko Luka Dončić nadaljeval niz evropskih košarkarjev v izboru najboljšega košarkarja rednega dela lige NBA. V minulih štirih sezonah je bil najprej dvakrat slavljenec Grk Giannis Antetokounmpo, nato dvakrat Srb Nikola Jokić. Oba sta na čelu najuspešnejših moštev v obeh konferencah še vedno v igri tudi letos, ko bo lovorika prvič dobila ime legendarnega Michaela Jordana, zato pa je Dallasov zaton v boju za preboj v predkrog končnice pokopal možnosti slovenskega asa. V najboljšem primeru se bo četrtič zapored uvrstil v najboljšo peterko prvenstva.

Ob Dallasovem 11. mestu med zahodnimi moštvi in 21. izkupičku med 30 franšizami v ligi NBA Dončiću ne morejo pomagati niti dobre vile niti drugo mesto na razpredelnici najboljših strelcev sezone (povp. 32,4), deveto med podajalci (8) in 29. med skakalci (8,6). Preveč stvari je šlo narobe v minulih mesecih, da bi bil lahko verodostojen protikandidat tekmecem, ki so združili odlične individualne predstave z uspehi svojih zasedb, ali da bi lahko ponovil podvig legende njegovega kluba Dirka Nowitzkega, MVP leta 2007. Zato ni naključje, da so na vrhu seznama favoritov bržkone ostali zgolj Jokić in Antetokoumpo, ki sta Denverju oziroma Milwaukeeju prinesla vlogi prvih nosilcev končnice v obeh konferencah, ter Jayson Tatum in Joel Embiid, z Bostonom in Philadelphio številki 2 in 3 med vzhodnimi moštvi.

V prednosti Embiid?

Priznanje MVP v izboru stočlanske žirije novinarjev iz ZDA in Kanade običajno podelijo šele v prvi polovici junija, a že zdaj prevladuje občutek, da ima rahlo prednost trojica, ki je med elito že lepo vrsto sezon. Lani in predlani se je tik za Jokićem uvrstil Embiid, Antetokounmpo je bil lani tretji, leto poprej četrti (za Stephenom Curryjem), zato ne manjka teoretikov zarote. Srb in Grk imata namreč že po dve trofeji, zato so mnogi prepričani, da bi moral biti letos na vrsti kamerunski center, ki ima od julija lani tudi francosko državljanstvo in od septembra še ameriški potni list ter lahko izbira, za koga (če sploh) bo igral na letošnjem svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah 2024. Za prvega strelca lige NBA s povprečjem 33,1 točke se bodo vsi pošteno pulili.

»Ljudje so se očitno že malo naveličali Nikole. Povsem neatletskega fanta iz Somborja, ki vsak večer smeši najboljše visoke košarkarje na svetu,« meni tudi Denverjev trener Michael Malone. Indianin strateg Rick Carlisle mu delno prikimava: »Giannis ima nore telesne sposobnosti, Nikola fantastičen košarkarski IQ. Toda Joel si letos verjetno zasluži postati MVP, saj je najbolj napredoval med elito, hkrati pa skrbi, da je Philadelphia iz leta v leto višje.«