Pogledi so uprti v Žana in Ano

Toplo-hladno! Tako so v slovenskem reprezentančnem taboru s prispodobo strnili oceno po uvodnem tednu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Prepletala sta se dobra volja in tudi kakšno razočaranje, kot pogosto v preteklosti so si sledila vprašanja, če je bilo mogoče, seveda v primeru Ilke Štuhec, osvojiti kolajno. Toda za to bodo v prihajajočih dneh nove priložnosti. V sicer pravljičnem okolju neštetih kilometrov imenitnih belih strmin.

Svetovna prvenstva so v preteklosti razgrinjala različne podobe: od vznesenih privržencev Marcela Hirscherja v Schladmingu pred 10 leti do švicarske urejenosti in (pre)visokih cen v St. Mortizu ali številnih prestavitev tekem zaradi megle in sneženja na Japonskem. Francija 2023 je drugačna, morda je med naštetimi okoliščinami še najbližja draginji, toda po njej smučarska središča, zlasti po koncu pandemije, slovijo. Pa ne le na letošnjem prizorišču, kjer proge svetovnega prvenstva predstavljata le dva odstotka (!) površine vseh razpoložljivih v območju nad Courchevelom, Meribelom in drugimi kraji, na katerih so leta 1992 gostili zimske olimpijske igre. Še posebej so se zapisale v slovenski spomin, saj je takrat šlo za premierni nastop na vrhunski tekmovalni ravni pod zastavo samostojne slovenske države.

Zdaj je seveda pomembno, da se smučarska karavana dobro počuti v prijetnih sončnih žarkih in vsaj za zdaj domala brezhibnih razmerah za vadbo. »Dobro, res so zdaj temperature višje kot v prvem tednu svetovnega prvenstva, toda ponoči je hladno. Proga je takrat utrjena in naslednji dan ni težav,« je dejal naš nekdanji reprezentant Rene Mlekuž, ki zdaj pri slovenski alpski izbrani vrsti skrbi za stike z javnostjo.

Danes paralelni veleslalom

Podobno kot drugi spremljevalci naših akterjev belih strmin se veseli prihajajočih dni in klasičnega slalomsko-veleslalomskega sporeda. Toda še pred tem bo danes ob 12. uri po napovedih sodeč na vrsti zanimiva tekma fantov in deklet v paralelnem veleslalomu. V moški vrsti je Žan Kranjec pripotoval v Courchevel ob prvi obletnici svojega največjega športnega uspeha, srebrne olimpijske kolajne v veleslalomu na Kitajskem. V ponedeljek je prvič preizkusil progo v umirjenem ritmu, zdaj se bo napetost pričakovanja do petkove tekme sezone stopnjevala. V veleslalomu bo na štartu predvidoma tudi Štefan Hadalin, za katerega pa bo osrednji preizkus nedeljski slalom, obenem sklepna tekma šampionata. Takrat bo padel zastor nad tekmovanjem in napočil bo čas za slovensko oceno.

Udarna aduta prihajajočih dni bosta srebrni olimpijec Žan Kranjec in Ana Bucik. Slednja po ponedeljkovem treningu in včerajšnjem prostem dnevu nadaljuje priprave za soboto in svojo najpomembnejšo tekmo sezone. Z veseljem je prišla na prizorišče lanskega finala sezone, na katerem je bila četrta v slalomu. Zdaj bi bila rada vsaj mesto višje.