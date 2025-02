Pogi tretji dan dočakal zmago

Tadej Pogačar je z izjemnimi uspehi v minuli sezoni tako razvadil slovensko in svetovno javnost, da so se po 10. in 3. mestu v uvodnih etapah dirke po ZAE nekateri že spraševali, ali 26-letni kapetan ekipe UAE nove sezone ni začel v najboljši formi. V resnici je le čakal na teren, ki mu je ustrezal, in to je bil vzpon na Džebel Džajs, na katerem je v svojem slogu pometel s tekmeci in prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi domače dirke svojih delodajalcev.

Jasno je, koliko ekipi UAE pomeni zmaga na dirki po ZAE. Zanjo so morali na puščavske ceste spet poslati Pogačarja, ki je bil tam najboljši že v letih 2021 in 2022, ob njegovi odsotnosti pa je njegovo moštvo ostalo praznih rok.

Zato ni bilo dvoma o tem, ali se bo ekipa UAE pod vodstvom športnega direktorja Andreja Hauptmana podala v lov za petimi ubežniki. Ko so jih njegovi pomočniki z Domnom Novakom na čelu ujeli 18 km pred ciljem, se je Pogi odločil, da se bo čim dlje skrival pred nasprotnim vetrom. S tekmeci je opravil v sprintu.

Nihče jim ni pomagal

»Občutek je izjemen, končno spet dirkam in po treh dneh sem končno zmagal. Izjemno smo zadovoljni, svoje delo smo opravili skoraj brezhibno, čeprav je bil to za fante zelo zahteven dan. Težko je bilo vseskozi nadzirati dogajanje v karavani. Nihče nam ni pomagal pri tem vse do sklepnega klanca, na katerem smo zelo dobro izpeljali svoj načrt. Vsi v ekipi si zaslužijo to zmago,« je povedal Pogačar, ki je slavil prvo zmago na novem aerodinamičnem kolesu colnago y1rs.

Na njem bo tudi branil 18 sekund naskoka pred drugouvrščenim Joshuo Tarlingom (Ineos) in drugimi tekmeci. Čakajo ga še tri ravninske etape in v sklepni 7. etapi še vzpon na Džebel Hafit.