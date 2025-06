Pogi nadaljuje z izjemnimi predstavami! Presenetil na današnji prvi etapi

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je presenetljivi zmagovalec prve etape kolesarskega kriterija po Dofineji. V sprintu relativno razgibane etape med Domeratom in Montluconom (195,8 km) je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Nizozemca Mathieuja van der Poela.

Trasa prve od osmih etap kriterija po Dofineji je bila sicer malce razgibana, a nihče ni pričakoval tovrstnega sprinta. Napad je pravzaprav pet kilometrov pred ciljem uprizoril Vingegaard (Visma-Lease a Bike), s sabo pa je odpeljal le izbrano druščino kolesarjev.

Med njimi sta bila tudi van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki v sprintu nista imela dovolj moči, da bi za sabo zadržala Pogačarja in Vingegaarda.

Pogačar je slavil osmo zmago v sezoni, skupno pa že 96. v karieri in prvo na kriteriju po Dofineji, na katerem nastopa drugič (2020).

V ponedeljkovi etapi bo nosil tudi rumeno majico vodilnega, v seštevku ima štiri bonifikacijske sekunde naskoka pred Vingegaardom in šest pred van der Poelom.

V ponedeljek bo na sporedu druga etapa med Premilhatom in Issoirom (204,6 km). Gre za še eno razgibano etapo. Zadnji kategorizirani vzpon Nonette (1,8 km/5,7 %) bodo kolesarji prečkali 18 km pred ciljem.