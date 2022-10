Pogi na polno, Rogla na Zlati krog

MILANO • Tadej Pogačar (UAE) po dveh letih prevlade letos ni slavil zmage na Touru, vendar ostaja številka 1 na lestvici UCI. Ta status bo poskušal utrditi na zadnjem plesu sezone 2022, dirki po Lombardiji, na kateri ne bo le branil lanske zmage. To bo njegova prva priložnost za revanšo Jonasu Vingegaardu (Jumbo Visma), ki mu je julija na francoskih cestah izmaknil rumeno majico.

Lani se je dirka po Lombardiji napovedovala kot veliki slovenski dvoboj med Pogačarjem in Primožem Rogličem, kot zmagovalec pa je izšel Pogi, ki si je prikolesaril svojo drugo spomeniško lovoriko. Rogla se je moral pred letom dni v Italiji zadovoljiti s 4. mestom, danes ga na žalost ne bo na startu. Tekmovalno sezono je končal z grdim padcem v 16. etapi Vuelte in ta konec tedna se bo prvič po tej nesreči v javnosti pojavil na kolesu – v nedeljo ga čaka njegov Zlati krog, srečanje z navijači in podporniki Fundacije Primoža Rogliča v Mariboru.

Dan prej bo šlo na 253 km dolgi trasi od Bergama do Coma tekmovalno še kako zares. Na sporedu bo peti, zadnji spomenik v sezoni in tudi sklepna dirka svetovne serije. To je Pogačar lani začel in končal z zmagama na prvi (po UAE) in zadnji (po Lombardiji) dirki, ta podvig bi rad ponovil tudi letos. Prvi del naloge je opravil februarja, drugega bo poskušal sredi oktobra, ob svojem že tretjem letošnjem vrhuncu forme. Prvi je bil namenjen dirki po domovini njegovih delodajalcev in spomladanskim klasikam, drugi Touru, tretji pa svetovnemu prvenstvu v Avstraliji in dirki po Lombardiji.

Čeprav se mu računi niso izšli povsod, je letos slavil že 15 zmag in je na vrhu lestvice izenačen z novim svetovnim prvakom in šampionom Vuelte Remcom Evenepoelom. Belgijski as je že končal sezono, tako da ima Pogačar danes možnost, da ubije tri muhe na en mah. Potrdi primat na svetovni jakostni lestvici, sezono konča z največ zmagami med profesionalci in se spotoma še oddolži Vingegaardu.

Lombardija je tista klasika, ki mu je bržkone najbolj pisana na kožo. Na dobrih šest ur dolgem maratonu s 5000 višinskimi metri mu težko kdo pride do živega. »Višinske razlike bo približno toliko kot lani, le da bodo tokrat proti koncu na sporedu številni vzponi, na vseh bo bržkone šlo na vso moč,« je 24-letni slovenski zvezdnik, ki bo lahko računal tudi na pomoč rojaka Jana Polanca.

Mohorič pomočnik?

Kdo se mu lahko postavi po robu? Vingegaarda postavljajo v ospredje, ker je kapetana ekipe UAE ugnal na Touru, ne pa zaradi dosedanjih dosežkov na enodnevnih dirkah. Danec ima za seboj pet nastopov na spomenikih in njegova najboljša uvrstitev je lansko 14. mesto na dirki po Lombardiji.

Boljši spomeniški renome ima ne nazadnje Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je marca dobil Milano–Sanremo. Pri njegovi ekipi ga za danes najavljajo kot pomočnika Mikela Lande, vendar ne bi bilo presenečenje, če bi se sveži zmagovalec dirke po Hrvaški (ugnal je Vingegaarda) vpletel v boj za vrh. Miha Hočevar