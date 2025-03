Pogi bo še padal in zmagoval

«Tretja zmaga Tadeja Pogačarja na dirki Strade Bianche je bila pričakovana, a nikakor ni bila rutinska. Za to je poskrbel grd padec 26-letnega asa s Klanca pri Komendi slabih 50 km pred ciljem v Sieni. Vendar je nesreča, ki bi marsikoga izločila iz igre, pri Pogiju le še okrepila auro najboljšega kolesarja na svetu.

»Na srečo si nisem ničesar zlomil in sem dirko nadaljeval le z nekaj odrgninami. Imel sem srečo, saj pri takšnih padcih tvegaš resne poškodbe. Morda bi bil lahko Srečko moj novi vzdevek,« je Pogačar razmišljal na novinarski konferenci, potem ko so ga tretjič razglasili za kralja toskanskih belih cest.

Prvo zmago si je prikolesaril s 50-kilometrsko samostojno akcijo, druga je bila dolga 81 kilometrov, v tretje pa je bil scenarij drugačen. Njegovim pospeškom je na odseku Monte Sante Marie tokrat lahko sledil Tom Pidcock (Q 36.5), ki je nato po Pogačarjevem padcu in menjavi kolesa ostal sam v ospredju. A za kratek čas, kapetan ekipe UAE je po izračunih Gazzette dello Sport zaostanek 43 sekund izničil v manj kot petih minutah.

Sledil je odločilni napad na predzadnjem makadamskem odseku Colle Pinzuto 18,7 km pred ciljem, v katerega je Pogačar prikolesaril okrvavljen in z raztrganim dresom, a tudi z novo veličastno zmago, četrto letošnjo in že 92. med profesionalci. O tem, da bi se lahko končalo drugače, govori tudi to, da je na istem mestu na enak način padel tudi dvakratni zmagovalec Michał Kwiatkowski (Ineos) in moral zaradi poškodb odstopiti.

Imel sem srečo, saj pri takšnih padcih tvegaš resne poškodbe.

Močno telo obvarovalo glavo

Po oceni dvakratnega slovenskega kolesarskega olimpijca Bojana Ropreta tu ne gre za naključje. »Tadej je storil napako, prehitro je pripeljal v ovinek, vendar so padci v kolesarstvu neizbežni. Še posebej če tako kot Pogačar vseskozi preizkušaš svoje meje. Če tega ne bi počel, bi bil povprečen kolesar. Še bo padal in tudi zaradi tega bo še zmagoval. Se je pa pri padcu videlo, da je njegova tehnika brezhibna, zdrs je bil – kolikor je bilo mogoče – nadzorovan. Videlo se je tudi, da je pozimi veliko v telovadnici delal na splošni telesni moči. Če ne bi bil tako močan, bi pri padcu močno z glavo treščil v asfalt,« je Pogačarjev polet s ceste razčlenil Ropret, ki ga ni presenetilo, da je bilo nadaljevanje svetovne številka ena zmagovito.

»Ker je dobro pripravljen, se je njegovo telo podzavestno odzvalo, kot se mora. Pri kolesarjih v formi je padec včasih dodatna vzpodbuda, ni bilo vprašanja, ali bo ujel Pidcocka. Ta je bil dovolj pameten, da je po Pogačarjevem napadu nadaljeval v svojem tempu in vsaj zadržal drugo mesto,« je o razpletu dirke povedal gorenjski strokovnjak, ki je prepričan, da nesreča v Toskani ne bo okrnila Pogačarjevih priprav za naslednjo dirko, Milano–Sanremo, ki bo na sporedu 22. marca.

»Nekaj dni ga bo še bolelo, opraviti bo moral nekaj masaž, a smo kolesarji tega vajeni. Tadej bo vrhunsko pripravljen za Sanremo, le dovolj potrpežljiv bo moral biti, da bo napadel na pravem mestu,« je še povedal Ropret.