Pogačarju ni uspelo priti do laskave nagrade

Švedski atlet Armand Duplantis, ameriška telovadka Simone Biles in nogometaši madridskega Reala so prejemniki športnih nagrad laureus za leto 2025, so danes sporočili iz akademije laureus.

Tadej Pogačar je bil med kandidati za nagrado, ob njem so bili v ožjem izboru še Duplantis, španski teniški igralec Carlos Alcaraz, francoski plavalec Leon Marchand in nizozemski dirkač Max Verstappen.

Letošnji nagrajenci so nasledili srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića, špansko nogometašico Aitano Bonmati ter špansko žensko nogometno reprezentanco.