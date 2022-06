Pogačarja so razjezili že na prvem klancu

Pred uvodno etapo 28. dirke po Sloveniji od Nove Gorice do Postojne (164,7 km) so se vsi spraševali, ali bo to dan za ubežnike ali sprinterje. Oba odgovora bi bila napačna, lanski zmagovalec Tadej Pogačar namreč ni odlašal z napadom, ki je jeziček na tehtnici že močno nagnil na stran njegove ekipe UAE, največ pa je od tega imel Rafal Majka. Ognjemet je na svojih domačih cestah iz Idrije na Zadlog (3,3 km, 10,8-odstotni povprečni naklon) sprožil Jan Tratnik, eden od štirih Slovencev v ekipi Bahrain Victorious, a je bilo to znamenje za to, da je močneje na pedala pritisnil tudi Pogačar. Ta se je v hipu odločil, da že na prvem kategoriziranem vzponu razstreli dirko. Njegovemu peklenskemu tempu je sledil le njegov najmočnejši pomočnik Majka in ta čas najbolje pripravljeni med bahrajnci Domen Novak, pri katerem še ni izpuhtela izjemna forma z Gira. Pogačar se ni skrival v zavetrju, še naprej je rezal zrak in skrbel za to, da je trojica tudi na poti na Strmec (3,4 km, 6,2 %) in z njega ostajala v ospredju. Ogrožal jo je le Novakov moštveni kolega Matej Mohorič, ki je za seboj vlekel Američana Seana Bennetta (China Glory) in se na ravnicah po Ajdovščini vodilnim približal na 25 sekund zaostanka. Ko se je začel vzpon na Razdrto, je slovenskemu prvaku zmanjkalo moči, pogoltnila ga je glavnina z več kot poldrugo minuto zaostanka za letečim Pogačarjem. Ta je na zadnjem, 7,6 km dolgem (6,7 %) vzponu narekovanje tempa vendarle občasno prepustil Majki, s katerim sta morala skovati taktiko, kako se znebiti Novaka. Prvi je dva kilometra in pol pred ciljem skočil Slovenec, vendar ga je rojak ujel, ko je kmalu za tem poskusil še Poljak, je bil boj za zmago odločen. V cilj na Tržaški cesti je prvi prikolesaril Majka, tik za njim Novak in Pogačar, 48 sekund za njimi zasledovalci.

Novak se še ni vdal

»Zelo sem vesel, da sem dobil etapo. Po višinskih pripravah tu nadaljujemo naš trening pred Tourom, tukajšnje vroče vreme je kot nalašč za to,« je v cilju povedal 32-letni Poljak, za katerega je bila to tretja zmaga na dirki po Sloveniji – leta 2017 je dobil 3. etapo na Rogli in skupni seštevek dirke. »Tadej je veliki favorit, še naprej bomo dirkali nanj,« Majka ne pričakuje končne zmage. »Bahrain je narekoval tempo na prvem klancu in dirka je eksplodirala. Vesel sem, da je Rafal zmagal in oblekel zeleno majico. V zadnjih kilometrih smo bili na meji zmogljivosti, bilo je izjemno vroče, motorji so žareli. Pokusil sem napasti, Domen me je ujel, nato pa je uspešno skočil Rafal. Za nas je položaj idealen,« je izplen uvodne etape ocenil Pogačar. Njegov športni direktor Andrej Hauptman je razkril, da so imeli v glavi drugačen scenarij. »Načrtovali smo tempo, ki bi bil ugoden za Pascala Ackermanna, saj bi se lahko boril za zmago v sprintu, vendar smo morali spremeniti taktiko, potem ko je Bahrain navil tempo. Na koncu se nam je vse izšlo po željah, čestitam fantom, saj so oddelali svoje in smo dirko začeli z zmago,« je povedal Hauptman.

Čeprav so ostali brez zmage, so bili lahko zadovoljni tudi pri Bahrain Victoriousu. Novak ob številni premoči tekmecev ni imel možnosti v finišu, kdor pa gre v klanec s Pogačarjem in Majko, ni od muh. »V načrtu smo imeli, da bo prvi napadel Jan, jaz pa bom sledil in poskušal iti za Pogačarjem. Imel sem dovolj dobre noge, da sem šel za njim. Na koncu je bilo 2. mesto največ, kar sem lahko iztržil,« je dejal Novak, ki je s kremo na obrazu in nogi pokrival rane. »V torek sem padel na treningu, zato sem mislil, da ne bo šlo, po Giru pa sem očitno dobro pripravljen. Prvi dan dirke imam običajno slabše noge, če bodo boljše, se lahko borim tudi za zmago,« Dolenjec napoveduje, da Pogačar zelene majice ne bo osvojil brez boja. V današnji 2. etapi od Ptuja do Rogaške Slatine (174,2 km) naj bi vendarle na svoj račun prišli sprinterji. Če le ne bo kdo na kakšni vzpetini izzval Pogačarja.