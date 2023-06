Pogačarja na dirki po Slovenji ne bo, so pa prišla nekatera druga znana imena

Knežje mesto je bilo lani najboljši gostitelj cilja etape dirke po Sloveniji, letos pa je Celje, kjer se je pred 30 leti končala sploh prva etapa »slovenskega toura«, doletela čast, da kolesarsko karavano pospremi na petdnevno pot po naših cestah. Nanjo se bodo podali tudi trije naši asi iz ekip svetovne serije, Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Luka Mezgec (Jayco Alula) in Domen Novak (UAE).

Mohorič in Mezgec sta pred legendarno rokometno dvorano Golovec razkrila načrte do nedeljskega cilja v Novem mestu, Novak, ki je ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bržkone prvi slovenski adut za končno zmago, je pred novinarske mikrofone raje »poslal« Diega Ulissija. Tako so se najbrž odločili v njegovi ekipi UAE, kar je razumljivo. Izkušeni Italijan je tako kot Pogačar, Primož Roglič, Tomaž Nose in Mitja Mahorič že dvakrat slavil zmago na dirki po Sloveniji, letos bi lahko postal prvi trikratni zmagovalec.

»Dolgo je že od moje prve zmage, leta hitro minevajo. Težko je ponoviti kaj takega pri 34 letih, vendar bomo poskusili,« je dejal Ulissi, najboljši v letih 2011 in 2019. Če prištejemo še Pogačarjevi zmagoslavji v zadnjih dveh letih (dirka je leta 2020 odpadla), ekipa UAE lovi četrto zaporedno zmago na slovenskih cestah.

»Tadeja ni tukaj, vendar prihajajmo z ambiciozno zasedbo, v kateri je še en Slovenec, ki se želi izkazati, Domen Novak,« je Ulissi razkril, da bodo v ekipi iz ZAE igrali na dve karti.

Po etapo in formo za Tour

Kdo je ta čas močnejši in pravi kapetan, bo bržčas presodila kraljevska 4. etapa z dvema vzponoma na Kolovrat. Ta naj bi bil prezahteven za Mohoriča. »Upam na eno etapno zmago, ne pričakujem, da bom na vrhu v skupnem seštevku. Nisem v takšni formi, da bi lahko šel z najboljšimi na Kolovrat, vendar bomo videli, kakšen bo razplet,« je nadaljeval Mohorič, ki želi nadoknaditi lani zamujeno v dvoboju s Pogačarjem na novomeškem Glavnem trgu.

»Edina etapa, v kateri lahko upam na zmago, je zadnja čez Trško goro v Novo mesto. Zadnji klanec je ravno prav dolg, da mi še ustreza. Etapa čez Jeruzalem do Ormoža? Ta se bo razpletla s šprintom glavnine, za katerega imamo močnega aduta v Philu Bauhausu,« je o drugem adutu bahrajncev povedal Mohorič, ki vrhunec forme načrtuje za Tour de France.

Z njim bo imel precej dela Mezgec, čigar prva naloga bo priprava zaključnih akcij Dylanu Groenewegnu, nizozemskemu šprinterskemu asu, ki bo danes poskušal slaviti svojo že tretjo zmago v Rogaški Slatini.

»Poskušali bomo dobiti čim več etap, s Filippom Zano bomo merili tudi na skupno razvrstitev, v kateri bo ključna 4. etapa. Sicer pa imamo na drugih etapah več možnosti. Ali bo Groenewegen v ospredju prestal klance ali pa bom jaz dobil kakšno priložnost,« Mezgec upa, da bo lahko obogatil svojo bero z dirke po Sloveniji, na kateri je že bil najboljši v Ljubljani in Celju.