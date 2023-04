Pogačar zmagal tudi na Valonski puščici

Tadej Pogačar, slovenski kolesarski super šampion, se je vnovič vpisal v zgodovino. Z zmago na dirki za valonsko puščico je postal sedmi kolesar v zgodovini, ki se lahko pohvali z zmagami na vseh treh prestižnih ardenskih klasikah. Na Liege–Bastogne–Liege je bil najboljši lani, zmagi na dirki Amstel Gold pa je danes dodal še Valonsko pušcico.

Doslej so dirke Amstel Gold, Valonska puščica in Liege–Bastonge–Liege dobili Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli, Danilo Di Luca, Davide Rebellin in Philippe Gilbert, zadnja dva sta na vseh zmagala v eni sezoni. V nedeljo bo na dirki Liege–Bastogne–Liege Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates, lovil še ta zgodovinski dosežek.

Današnja 194,3 kilometra dolga dirka se je odvijala po napovedih, odločala se je na zadnjem, 1,3 kilometra dolgem vzponu na Huy. Pogačar, ki je imel odlično podporo moštvenih kolegov, predvsem Diega Ulissija in Marca Hirschija, se je očitno na prejšnjih nastopih na tej dirki veliko naučil, napada ni začel prezgodaj, na koncu pa je dokazal, da je najmočnejši v karavani.

Drugo mesto je presenetljivo zasedel Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), tretji je bil Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious), oba sta na cilj prišla v času zmagovalca. Soliden nastop je pokazal tudi Landov moštveni kolega Matej Mohorič, v odločilnih trenutkih je bil v ospredju, na koncu pa je zasedel 23. mesto, za rojakom je zaostal 15 sekund.

Slovenec nadzoroval dirko

Pogačar je zabeležil svojo 12. zmago v sezoni in 58. v karieri. Tokrat je potrpežljivo čakal, da postavi piko na i tistemu delu, ki so ga pred tem opravili njegovi moštveni kolegi. Ti so ves čas nadzorovali dirko in v ospredju glavnine vsaj v zaključku skrbeli za ritem glavnine. Pred tem so sicer pustili nekaj napadov, a že tradicija je kazala na to, da se ti ne morejo uspešno končati.

Tako kot vedno je tudi tokrat odločal zadnji, strm vzpon na obzidje Huy. Za razliko od prejšnjih let kolesar iz Klanca pri Komendi ni razmetaval z močmi, odgovoril je šele na napad Michaela Woodsa kakšnih 150 metrov pred ciljem, po tem pa je hitro postalo jasno, da je spet najmočnejši, tako da se je lahko že pred ciljno črto veselil novega uspeha.

»Na vzponu sem porabil vsak atom moči, ki sem ga imel. V spektakularnem zaključku sem dal svoj maksimum. Brez odlične ekipe ne bi šlo, sploh, ker je bilo veliko nervoze, pa ne samo na zadnjem vzponu, ampak 20 oziroma celo zadnjih 50 kilometrov. Ekipa me je v hektičnih trenutkih, ko sem se komaj izognil padcu, držala v ospredju. Res sem si ob koncu želel, da bi še nekoliko otežili dirko, a fantje zaradi dela skozi celotno dirko niso imeli več moči. Od drugih nismo imeli nobenih pomoči, mogoče malo od Ineosa,« je po zmagi dejal Pogačar, ki se je že ozrl na nedeljsko dirko Liege–Bastogne–Liege.

»Resnično uživam v teh trenutkih, res sem v odlični formi. Užival bom, dokler bom lahko. Nedeljska dirka bo drugačna, vzponi daljši, bomo videli, kako se bo izšlo,« se izogiba napovedim dvakratni zmagovalec dirke po Franciji.