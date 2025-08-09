Pogačar zmagal na posebni domači dirki, Mezgecu so se skozi vso dirko dvigale kocine (FOTO)

Če je kdo mislil, da je Tadej Pogačar prišel na svojo dirko, 7. kriterij za pokal Tadeja Pogačarja, le pozdravit svoje navijače, se je pošteno zmotil. V svoji Komendi je bil izredno motiviran in je v sprintih na koncu zbral največ točk in prvič v karieri tu tudi zmagal.

»Želel sem zmagati, še posebno pred tako množico navijačev, ki se je danes zbrala. Res neverjetno, toliko gledalcev ni bilo, ko je tu potekala dirka po Sloveniji. Navijači so mi dali dodaten motiv in res sem vesel, da mi je uspelo,« je dejal slovenski šampion, ki ni kazal le svoje moči, ampak je moral uporabljati tudi glavo.

FOTO: Črt Piksi

»Seveda je bila potrebna tudi taktika. Moral si paziti, kdo ti je nevaren, seštevati, kdo ima koliko točk. Zelo mi je pomagal Pavel Sivakov, hvaležen sem mu, da se je tu ustavil po dopustu v Grčiji,« se je edinemu moštvenemu kolegu na dirki - Tim Wellens je zaradi bolezni nastop v zadnjem trenutku odpovedal - zahvalil za pomoč Pogačar.

Kriterij, na njem se zbirajo točke v sprintih, je bil letos drugačen kot v prejšnjih letih, zaradi klanca je Pogačarju, na katerem trenira, bolj ustrezal. Poleg tega je bil ritem hiter, tako da ga je lahko držalo le nekaj kolesarjev. S pobegom sta poskusila Luka Mezgec in Matej Mohorič, a dosti od njega nista imela.

FOTO: Črt Piksi

Pogačar zbral 18 točk

Pogačar je v 35 krogih, vsak peti se je točkoval, zbral 18 točk, Mezgec tri manj, Italijan Matteo Trentin je bil tretji s 13, Matej Mohorič jih je zbral osem, Tilen Finkšt pa sedem. Točke sta osvojila še Sivakov in Matevž Govekar.

FOTO: Črt Piksi

»Upal sem, da lahko zmagam, a na Tadejevem dvorišču je to težko, še posebno, ker je bil to klančarski kriterij. Vemo, da zna Tadej tudi sprintati, če pa je še klanec ...« je Mezgec priznal, da je bila četrta zmaga v Komendi misija nemogoče. Je pa povedal, da so se mu skozi vso dirko dvigale kocine, še posebno na klancu, ko je ogromno število gledalcev, ki so prišli ogledat spektakel, prižgalo telefone in svetilo na progo.

Pri ženskah je zmagala Nika Bobnar pred Špelo Colnar, Urška Žigart ni nastopila.