Pogačar varno skozi kaos tretje etape, Philipsen grdo padel

Tretja etapa dirke po Franciji od Valenciennesa do Dunkerqua (178,3 km) se je končala s sprintom glavnine, v katerem je slavil Belgijec Tim Merlier (Soudal–Quick-Step). Za evropskega prvaka je to druga etapna zmaga na Touru in skupno že 61. v karieri. Sprint so zaznamovali padci, eden hujših pa je iz boja za zmago izločil Jasperja Philipsena, ki je bil prisiljen odstopiti zaradi poškodbe rame.

Etapo je v času zmagovalca končal tudi Tadej Pogačar, ki ostaja drugi v skupnem seštevku, štiri sekunde za vodilnim Mathieujem van der Poelom (Alpecin-Deceuninck) in dve sekundi pred Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Primož Roglič ostaja 23., z zaostankom 49 sekund. Vse Slovence so po pravilih zaradi padcev v zadnjih petih kilometrih razvrstili v času Merlierja.

Na tleh pristala tudi Rogličeva kolega

Etapo je začel poskus bega Mateja Mohoriča, ki pa ni bil uspešen. Trasa je bila zaradi dežja in vetra razgibana, nevarnost padcev velika, eden hujših pa se je zgodil 60 km pred ciljem na vmesnem sprintu, kjer je po dotiku z Bryanom Coquardom na tla padel Philipsen. Poškodba naj bi bila hujša, sumijo na zlom ključnice. V zaključku sta na tleh pristala tudi dva Rogličeva moštvena kolega, kar je Zasavca posebej zaskrbelo: »Upam, da sta fanta v redu. Pred nami je zahteven dan, a zdaj predvsem upam, da ni hujših poškodb,« je dejal popoldan.

Pogačar je vozil v pikčasti majici najboljšega hribolazca, ki jo je po ekipni odločitvi predal moštvenemu kolegu Timu Wellensu. Luka Mezgec je v zaključku pomagal Dylanu Groenewegenu, ki je bil 14. Mohorič pa je po neuspelem begu opravljal ekipno delo za Bauhausa, ki je etapo končal tretji.

V torek kolesarje čaka razgibana 174,2 km dolga etapa od Amiensa do Rouena.