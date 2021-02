Pogačar v svojem slogu: najboljši v ciljnem vzponu

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar svoj zmagoviti pohod nadaljuje tudi v novi sezoni. Potem ko je že po včerajšnjem kronometru oblekel majico vodilnega na dirki po Združenih arabskih emiratih, od koder prihaja njegova ekipa, je bil danes najboljši v tretji etapi od Al Aina do gorskega cilja na Džabel Hafit (166 km).



V dvoboju za etapno zmago je ugnal lanskega zmagovalca Britanca Adama Yatesa (Inoes Grenadiers) in ima zdaj v skupnem seštevku dirke pred njim 43 sekund prednosti. Tretji v skupni razvrstitvi je Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki je danes za zmagovalcem zaostal 48 sekund in po novem zaostaja minuto in tri sekunde.



Na začetku etape sta sicer pobegnila Francoz Tony Gallopin (Ag2r Citroen) in Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Soudal), glavnino pa je večino časa nadzorovala Pogačarjeva ekipa. Na izpostavljenih področjih z bočnim vetrom so sicer nekatere ekipe želele razbiti glavnino, a jim to ni uspelo, velika skupina pa je ob vznožje zadnjega vzpona pripeljala minuto za ubežnikoma.



Pri vzponu je UAE Team Emirates narekoval ritem prvih pet kilometrov, nato pa je v ospredje pripeljalo moštvo Ineos Grenadiers in se poskušalo znebiti Pogačarjevih pomočnikov.



V zadnjem delu vzpona je Yates napadel in se znebil vseh tekmecev z izjemo Pogačarja, ki mu je sledil vse do konca. Ta je napadel 400 metrov pred ciljem, v zavitem delu pa je imel več moči od Yatesa in slavil še 18. zmago v karieri.

