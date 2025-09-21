Pogačar na kronometru ostal brez kolajne. Kar mu je med dirko storil Evenepoel, je presenetilo

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi v vožnji na čas zasedel četrto mesto in za las ostal brez kolajne. Še tretjič zapovrstjo je slavil Belgijec Remco Evenepoel, ki je tekmece ugnal za najmanj 1:14 minute. Srebro je pripadlo Avstralcu Jayu Vinu, bron pa Belgijcu Ilanu Van Wilderju.

Za Evenepoela je bil to tretji zaporedni naslov po zmagah v Glasgowu 2023 in lani v Zürichu. S tem je na večni lestvici le še za Nemcem Tonyjem Martinom in Švicarjem Fabianom Cancellaro, ki sta bila svetovna prvaka štirikrat. Ob treh zlatih kolajnah ima 25-letni Belgijec še eno srebrno (2019) in dve bronasti kolajni (2021, 2022). Trikrat zapovrstjo sta bila svetovna prvaka doslej le Avstralec Michael Rogers (2003, 2004, 2005) in Martin (2011, 2012, 2013).

Pogačar je skušal postati drugi Slovenec s kolajno na SP v vožnji na čas, potem ko je pred osmimi leti Primož Roglič v norveškem Bergnu postal svetovni podprvak za Nizozemcem Tomom Dumoulinom. Toda prvi kolesar sveta ni ujel najboljšega dne, bronasto kolajno, ki jo je osvojil Van Wider, pa je zgrešil za vsega 1,67 sekunde. Pogačar je moral danes priznati premoč še Vinu, ki je dobro stopnjeval vožnjo in večino časa pridobil po prvem vmesnem času. Ciljno črto je prečkal 1:14 minute za Evenepoelom, Van Wilder pa je zaostal že 2:36 minute.

Belgijec Pogačarja na trasi prehitel

Pogačar je za drugo najboljšo slovensko uvrstitev na kronometrih na SP zaostal 2:37 minute. Na stavnicah je bil pred začetkom celo malce favoriziran v primerjavi z Evenepoelom, a ga je na trasi Belgijec celo prehitel, potem ko je startal dve minuti in pol za Slovencem.

Remco Evenepoel FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Pogačar je danes praznoval 27. rojstni dan in odločno začel preizkušnjo v Kigaliju. Od prvega vmesnega časa je bil v igri za kolajne. Za sekundo je bil hitrejši drugouvrščeni Mehičan Isaac del Toro, ki je kasneje popustil, Evenepoel pa si je že po prvih 10,6 km nabral kar 45 sekund naskoka.

Do drugega vmesnega časa je Pogačar še naprej izgubljal, a bil vseeno tretji z 1:42 minute zaostanka za Evenepoelom, vmes pa se je prebil Vine z 1:17 minute zaostanka. Do tretjega vmesnega časa je Pogačar izgubil eno mesto, saj ga je prehitel še Van Wilder, razlika do Evenepoela pa se je povečala na 1:59 minute. Slovenski as je imel v boju za kolajno pred sabo še tlakovani odsek in klanec proti cilju, a ga je na njem Evenepoel celo prehitel.

Svetovno prvenstvo se bo z vožnjami na čas nadaljevalo tudi v mlajših kategorijah, prve cestne dirke bodo v četrtek. Vrhunec SP bo naslednjo nedeljo s člansko cestno preizkušnjo.