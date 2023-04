Pogačar spet zmagal, tokrat na dirki Amstel Gold

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec dirke Amstel Gold, ki sodi v svetovno serijo kolesarstva. Na največji nizozemski enodnevni dirki je 24-letnik na najboljši možen način začel teden ardenskih klasik in ciljno črto prečkal pred Ircem Benom Healyjem in Britancem Tomom Pidcockom.

Za Pogačarja je bila to 57. zmaga v karieri in že 11. letos. Obenem je postal šele četrti kolesar v zgodovini, ki je v istem letu dobil tako dirko po Flandriji kot preizkušnjo Amstel Gold. Pod ta dosežek so se podpisali še Belgijec Eddy Merckx (1975), Nizozemec Jan Raas (1979) in nazadnje Belgijec Philippe Gilbert (2017).

Nekaj težav z zadnjo gumo

Pogačar, prvi mož na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je imel na dirki nekaj težav z zadnjo gumo, vseeno pa je bil kot običajno napadalno razpoložen. Odločilni napad mu je uspel 29 km pred koncem na vzponu Keutenberg, kjer se je znebil še zadnjih dveh tekmecev.

Drugo mesto je na trasi med Maastrichtom in Valkenburgom (253,6 km) na koncu z zaostankom 37 sekund osvojil 22-letni Healy (EF Education-EasyPost), tretje pa leto starejši Pidcock, ki je za zmagovalcem zaostal 2:14 minute.

Naslednja dirka svetovne serije bo v sredo, ko bo na vrsti Valonska puščica. Na njej bo od Slovencev znova nastopil Pogačar, družbo pa mu bosta predvidoma delala še Matej Mohorič in Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious).