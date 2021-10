Na zadnji tekmi sezone Pogačar spet zablestel

Tadej Pogačar je na zadnjem vzponu pobegnil pred skupino glavnih tekmecev in vodstvo obdržal do konca dirke.



Na današnji dirki se je izkazal še en izmed Slovencev, to je Domen Novak, ki je bil v skupini med desetimi ubežniki na začetku prvega vzpona dneva na Madonno del Ghisallo. Te ubežnike je glavnina s Primožem Rogličem, Tadejem Pogačarjem in Matejem Mohoričem ujela na predzadnjem spustu iz Zambla Alta, kjer je ekipa Deceuninck QuickStep svetovnega prvaka Juliena Alaphilippa pošteno navila tempo. Roglič in ekipa Jumbo Visma so delovali zelo dobro in so do tega trenutka uspešno pokrivali vse napade. Zadnji vzpon je glavnina s favoriti začela skupaj. Dobrih 35 km pred ciljem je napadel Vincenzo Nibali, sledil mu je Pogačar, ki je nato sam pobegnil pred glavnimi tekmeci. Na vrh je prišel dobre pol minute pred skupino najbližjih tekmecev z Rogličem, ki je na trenutke s težavo držal priključek. Iz zasledovalne skupine se je kmalu po začetku spusta odlepil domačin iz Bergama Fausto Masnada in po 10 km spusta ujel Pogačarja. Ubežnika sta imela tako 15 km pred ciljem 45 sekund prednosti pred skupino z Rogličem.



Pogačar je zdržal tudi zadnji napad Italijana tik pred ciljem in še enkrat več pokazal, kdo je letošnji kolesarski vladar.



Tadej Pogačar je po tekmi povedal: »Ko sem se odločil za napad, sem mislil, da bo šel še kdo z mano, nazadnje se je izkazalo, da je to bil solo napad. Vedel sem, da me bo Fausto, ki pozna te ceste, ujel med spustom, nisem pa vedel, da me ne bo menjal. Danes je bil res dober dan.« Pogačar je v letošnji vrhunski sezoni, v kateri je drugič osvojil tudi Tour de France, podvojil število svojih zmag.



Primož Roglič je povedal, da je danes zelo trpel na dirki, da noge niso bile prave: »Seveda smo ciljali na vrh, ampak danes pač nismo bili dovolj dobri. Bila je lepa sezona, spet polna vzponov in padcev.« S temi besedami je Roglič zaključil letošnjo kolesarsko sezono.













