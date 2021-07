Pogačar še naprej v rumeni majici, etapa Mollemi

Nizozemecje zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji od Carcassonna do Quillana (183,7 km). Štiriintridesetletnik iz Groningena je bil najmočnejši med ubežniki. Na vrhu skupnega seštevka ni prišlo do spremembe, še naprej namreč vodi Slovenec, najbližji zasledovalec pa je po novem FrancozDvaindvajsetletni Pogačar (UAE Team Emirates) ima še naprej veliko prednost pred zasledovalci. Na drugo mesto se je po današnjem begu prebil Martin (Cofidis), ki pa zaostaja 4:04 minute. Izkušeni Francoz sicer v nadaljevanju ne bo nevaren v skupnem seštevku, saj je že pred današnjo etapo izgubil skoraj deset minut v primerjavi s Pogačarjem, čas pa je doslej proti najboljšim pridobival predvsem s pobegi. Tretji je v generalni razvrstitvi Kolumbijec(EF Education-Nippo) z zaostankom 5:18.V nedeljo bo na sporedu zahtevna 15. etapa od Cereta do Andorra la Velle (191,3 km). V etapi bodo morali kolesarji premagati tudi najvišjo točko letošnjega Toura na Port d'Envaliri (2408 m). Obenem bodo na poti do glavnega mesta Andore na vrsti trije vzponi prve in en vzpon druge kategorije.