Pogačar se je vrnil na dirke, a imel je težave

Slovenski as Tadej Pogačar je na veliki nagradi Bretanje, ki spada v svetovno serijo kolesarstva ostal brez visoke uvrstitve, potem ko je popustil med napadom četverice na edinem makadamskem odseku. V okolici francoskega mesta Plouay (250,5 km) je slavil domačin Benoit Cosnefroy, ki je ugnal svetovnega prvaka, Francoza Juliana Alaphilippa.



Na VN Bretanje, na kateri je lani drugo mesto osvojil Luka Mezgec, pred desetimi leti pa jo je dobil Grega Bole, je Pogačar (UAE Team Emirates) okoli 20 km dirkal v ospredju z na koncu najboljšimi tremi, okoli 46 km pred ciljem pa ni mogel več držati ritma Cosnefroya (Ag2r Citroen), Alaphilippa in Danca Mikkela Froelicha Honoreja (oba Deceuninck-Quick-Step).



Na dolgi in razgibani preizkušnji s številnimi krajšimi in strmimi vzponi je sicer glavnina v ospredje pustila štiri ubežnike, ki pa si nikoli niso privozili več kot pet minut naskoka. Odločitev pa je padla na edinem makadamskem odseku okoli 65 km pred ciljem.

Od glavnine so se poleg Pogačarja odlepili še svetovni prvak Alaphilippe, njegov moštveni kolega Honore ter domačin Cosnefroy. Hitro so si privozili minuto naskoka pred glavnino in potem, ko so se znebili Pogačarja, ulovili še preostala ubežnika na cesti. Slovenski as je nato priključil glavnini, a ostal brez vidne uvrstitve.



Na koncu je imel med najboljšimi največ moči presenetljivo Cosnefroy, ki je v sprintu trojice ugnal Alaphilippa. Ta je s pomočjo moštvenega kolega Honoreja načrtoval napad na zadnjem strmem vzponu, a se ni otresel rojaka Cosnefroyja. Ta je imel v sprintu več moči in slavil prvo zmago v karieri v svetovni seriji kolesarstva, skupno pa 11 v profesionalnem kolesarstvu. Prav vse so potekale na francoskih tleh.



Pogačar, sicer zmagovalec dirke po Franciji in dobitnik bronaste kolajne na cestni dirki v Tokiu, se je v Plouayju vrnil v karavano, a očitno še ni ujel prave forme.



V preostalem delu sezone se bo posvetil nastopoma na evropskem in svetovnem prvenstvu v septembru, oktobra pa bo skušal dobiti še drugi spomenik v karieri, ko bo nastopil na dirki po Lombardiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: