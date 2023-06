Pogačar se je v Radovljici izstrelil proti Touru in dal Vingegaardu misliti

Državno prvenstvo v Radovljici se ni moglo razplesti drugače kot s prepričljivo zmago številke ena na svetu Tadeja Pogačarja. Kapetan ekipe UAE je tako kot pred nekaj dnevi na Pokljuki, kjer je bil najboljši v vožnji čas, v Radovljici na cestni preizkušnji pokazal, da je pred 110. Tourom odlično pripravljen, čeprav si je aprila zlomil levo zapestje.

Skrbi, da bi šlo pred odhodom v Francijo kaj narobe z zapestjem, ki so mu ga 23. aprila operirali po nesreči na dirki Liege–Bastogne–Liege, so botrovale temu, da na tokratnem DP ni bilo veliko napetosti. Pogačar se je izstrelil v ospredje skorajda takoj po startu. Na pedala je pritisnil že v prvem od osmih 19,5 km dolgih krogov in s seboj odpeljal še enega od naših »legionarjev« iz svetovne serije Luko Mezgeca (Jayco Alula). V njuni družbi je bilo pričakovati še Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), tako bi imeli v ospredju najmočnejše tri kolesarje na dirki, tudi trojico, ki bo gotovo slovenske barve branila na francoski pentlji, ki se bo v soboto začela v Bilbau v Baskiji.

Vendar je bil Mohorič malenkost prekratek ob Pogačarjevem skoku, tako da se je vrnil v glavnino, ki je že po prvem krogu zaostajala za 1:40. Čeprav se je bahrajnski dvojec Mohorič-Matevž Govekar nato podal v lov, je bilo to zvonjenje po toči.

Vprašanje za preostale tri ure in pol je bilo, kdaj se bo Pogačar odpeljal še Mezgecu. Vendar sta se 24-letnik s Klanca pri Komendi in deset let starejši Kranjčan vse do zadnjega vzpona proti središču Radovljice vozila, kot da bi bila moštvena kolega. Ko pa se je odločalo o zmagi, ni bilo dvoma. Pogačar je potegnil in se sam odpeljal proti cilju.

Z Lukom sta se spraševala, ali je to pametno

»Z ekipo smo se odločili, da naredimo selekcijo že takoj po startu. Izkazalo se je, da je bila že v prvem krogu tudi končna. Ni bilo ves čas idealno. Z Lukom sva se spraševala, ali je to pametno. Uspelo nama je in sem vesel, da sem lahko zaključil z zmago. Informacij ni bilo veliko, ves čas sva tako morala razmišljati, da naju lahko zmanjka, da naju lahko ujamejo, a sva do zadnjega kroga zelo dobro sodelovala,« je o duetu z Mezgecem povedal Pogačar, prvi po Sašu Svibnu leta 1997, ki je v isti sezoni osvojil oba naslova državnega prvaka.

»Ko sva se pogovarjala, se nisva o tej dirki, temveč o tem, kako bo na Touru. Na klancih me je čakal, da sva šla skupaj po ravninah, če bi on odprl ventile, bi že prej ostala vsak sam. Združeno sva delovala, da sva si prikolesarila zadostno prednost in se udarila na zadnjem klancu, na katerem ni bilo presenečenja,« pa je povedal Mezgec.

Pintarjeva se je odpeljala z mladinci

V ženski konkurenci se za razliko od DP v kronometru na Pokljuki ni izšlo po željah Pogačarjeve zaročenke Urške Žigart (Jayco Alula). Drugi naslov slovenske prvakinje na cesti si je zasluženo prikolesarila Urša Pintar (BTC City Ljubljana), za katero je bilo ključno to, da se je na zahtevni trasi držala zavetrja starejših mladincev, s katerimi je startalo 13 članic in mlajših članic.

»Ponosna sem, s trenerjem Gorazdom Penkom se mi je uspelo zelo dobro pripraviti za takšno traso. Poleg tega sem bila običajno večno druga. Uspelo mi je sicer že pod Krvavcem in na zahtevni trasi še tukaj,« je povedala 37-letna državna prvakinja, ki je drugouvrščeno Žigartovo ugnala za 1:24, tretjo Špelo Kern (Cofidis).pa za 1:41.