Pogačar se je pripravil na napad

Tadej Pogačar na dirki po Združenih arabskih emiratih, na kateri brani lansko zmago, še ne nosi rdeče majice vodilnega, si je pa s 4. mestom v vožnji na čas prikolesaril izvrstno izhodišče zanjo. Če bo šlo vse po njegovih načrtih, jo bo oblekel danes, ko se bo vseh tekmecev poskušal otresti na vzponu na Džebel Džajs. Za kandidate za vrh v skupnem seštevku sta bili uvodni sprinterski etapi ravno pravšnji, da so ujeli dirkaški ritem, včerajšnja vožnja na čas pa je bila že prvi preizkus pripravljenosti. Čeprav je bila povsem ravninska in dolga le 9 km, je poskrbela za nekaj selekcije. Predvsem zaradi vetra, ki je v prvi polovici kolesarjem pihal v hrbet, po obratu pa v prsi.

To je bilo razvidno tudi pri hitrostih, ki so jih dosegali najboljši. Pri vmesnem času je povprečje znašalo okoli 60 km/h, v cilju je mejo 55 km/h presegel le zmagovalec Stefan Bissegger (Education First). Švicar, ki si je s časom 9:43 prikolesaril peto zmago v karieri, tretjo v vožnji na čas, je bil boljši od dvakratnega svetovnega prvaka Filippa Ganne (Ineos), prevzel pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku. A bržkone ne za dolgo, saj bo ta 23-letnik v gorskih preizkušnjah stežka kos slovenskemu vrstniku. Pogačarjev letošnji iztržek proti štoparici na dirki po ZAE je zelo podoben lanskemu. Spet je zasedel 4. mesto, in medtem ko je lani na 13 km za 24 sekund zaostal za Ganno, je tokrat na devetih kilometrih za 18 sekund zaostal za Bisseggerjem. »Trasa je bila zelo hitra, v prvi polovici je letelo, hitreje kot skorajda ni bilo mogoče iti, po obratu pa je šlo za surovo moč. V tem delu sem odpeljal svojih najboljših deset minut doslej, zato sem zelo zadovoljen. Dosegel sem dober čas in obeti za naslednje dni so dobri,« številke, ki so se izpisale na njegovem merilniku moči, z optimizmom navdajajo Pogačarja.

Dumoulin štiri sekunde hitrejši

Pred naskokom na rdečo majico je najbolj merodajna primerjava z na papirju najmočnejšimi Pogačarjevimi tekmeci. Olimpijski podprvak Tom Dumoulin (Jumbo Visma) je bil štiri sekunde hitrejši od Slovenca, ki pa si je prikolesaril sedem sekund prednosti pred ruskim zmagovalcem letošnje dirke po Valencii Aleksandrom Vlasovom (Bora Hansgrohe) in 11 pred lani skupno drugouvrščenim Adamom Yatesom (Ineos). Britanec, ki je bil na dirki po ZAE najboljši leta 2020, ostaja prvi Pogijev izzivalec in danes se bosta udarila v 181 km dolgi 4. etapi, ki se bo končala na Džebel Džajsu, 1491 metrov visoko. Lani se je Pogačar na 21,1 km dolgi klanec vzpenjal že v rdeči majici in le nadziral tekmece, ob tem pa zasedel 2. mesto za Jonasom Vingegaardom. Tokrat bo napadalec v lovu za etapno zmago in vodstvom v skupnem seštevku. Ta dvojček si je na edinem hribu, ki ga je v ZAE kdaj pobelil sneg, leta 2019 že prikolesaril Primož Roglič.