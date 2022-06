Pogačar se je izstrelil tudi na Trški gori

Ko je Tadej Pogačar razpoložen za dirkanje, ljubitelji kolesarstva vedo, da se pripravlja nekaj posebnega. Nič drugačna ni bila letošnja dirka po Sloveniji, na kateri je številka ena s svetovne jakostne lestvice spet čaral v svojem slogu, ob sebi pa je imel tudi izjemnega pomočnika. S Poljakom Rafalom Majko, s katerim bosta v dresih ekipe UAE čez dva tedna krojila tudi vrh Toura, sta zmagovala kot za stavo. Na koncu je bil, kot se spodobi, na vrsti veliki mojster.

Novomeški Glavni trg je bil na dirki po Sloveniji priča številnim izjemnim sprinterskim bitkam, vendar še nikoli tako močni kot letos, čeprav sta se za zmago udarila samo dva. In to sta bila tista, za katera so navijači ob cestah najbolj navijali v minulem tednu, Pogačar in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Prvi in šesti kolesar sveta sta storila to, kar so si prireditelji dirke z direktorjem Bogdanom Finkom na čelu lahko le želeli, ko so se odločili za spremembo trase tradicionalnega zaključka petdnevne dirke. Trška gora je postala več kot zadetek v polno, ko je na njenih vzpetinah Pogačar na vso moč pritisnil na pedala in mu je lahko sledil samo Mohorič. Z zadnjimi močmi se jima je tik po prečkanju vrha pridružil še Majka in te trojice ni mogel ujeti več nihče.

Jasno je bilo, da bo ekipa UAE v ogenj poslala zelenega Pogačarja, ne le ker bi izgubil dirko, če bi Majka končal pred njim, temveč ker je precej močnejši sprinter kot Poljak. Izkazalo se je, da je malenkost močnejši tudi od Mohoriča. To je bila za Pogačarja, ki je dan prej na Veliki planini po izgubljeni igri kamna, papirja in škarij (najverjetneje pa vnaprej dogovorjeno) zmago velikodušno prepustil Majki, pika na i, s katero je zaokrožil izjemen teden.

V njem je slavil svojo drugo zaporedno skupno zmago na dirki po Sloveniji, z dvema etapnima in končnim uspehom je letošnji izkupiček zvišal že na okroglih 10 zmag, kariernega pa pri 23 letih na 40. Zabil je tudi izenačujoči gol za slovensko kolesarstvo – na 28 dirkah po Sloveniji je 14 zmag šlo v tujino, 14 jih je ostalo doma.

Odgovoril na napad Bahraina

»Na startu nismo imeli namena boriti se za etapno zmago, zato smo pobudo prepustili drugim, ko pa so kolesarji Bahraina pritisnili name, sem se odločil, da jim ne bom samo sledil, temveč sprožil nasprotni napad. V ospredju smo ostali samo trije, kar je bila zame popolna situacija,« je Pogačar razkril, da je na poti v Novo mestu le sledil svojemu običajno nezmotljivemu dirkaškemu občutku.

»Vesel sem, da tako uspešno dirko po Sloveniji končujemo s še eno zmago. Vedno sem si želel sprintati v Novem mestu, vendar je bilo okoli mene vedno preveč kolesarjev. Trška gora je bila kot nalašč za tak finiš, vesel sem, da sem imel takšno priložnost in da sem jo izkoristil,« se je v cilju, kjer je slavil končno zmago z 12 sekundami prednosti pred Majko in 2:32 pred Domnom Novakom (Bahrain Victorious), smejalo Pogiju. Kaj se mu ne bi, na domačih cestah, na katerih ga je v petih dneh skupaj s sotekmovalci spodbujalo več kot 100.000 navijačev, mu je šlo vse kot po maslu – z izjemo pozitivnega koronskega testa, zaradi katerega je izgubil dva pomočnika. Na Tour de France, ki se bo 1. junija začel v Københavnu, več kot očitno odhaja izvrstno pripravljen in razpoložen.

Zmagovalni oder 28. dirke po Sloveniji: Tadej Pogačar (v sredini) je skupno slavil pred Rafalom Majko (levo) in Domnom Novakom.

»Pravi test bo čez dva ali tri tedne v Franciji, vendar je bila dirka po Sloveniji dobra priprava, odprli smo noge in pljuča, navadili smo se na hitrost in vožnjo v skupini. V teh petih dnevih se nismo preveč utrudili, ravno prav, da se odpočijemo in opravimo zadnje treninge pred Tourom,« se slovenski zvezdnik, ki bo ta teden izpustil državno prvenstvo tako v vožnji na čas kot na cesti, zaveda, da se bo v Franciji (oziroma na Danskem) zgodba začela znova. In da ga bo tam čakala precej močnejša konkurenca s Primožem Rogličem na čelu – tudi dvakratnim zmagovalcem dirke po Sloveniji (v letih 2015 in 2018), ki je tokrat največjo domačo preizkušnjo spremljal na daljavo.