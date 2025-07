Pogačar se je izognil padcu v zaključku etape in je še bližje končni zmagi

Tadej Pogačar je le še etapo oddaljen od svoje četrte zmage na kolesarski dirki po Franciji. Prepričljivo vodstvo je zadržal tudi po 20., 184,2 kilometra dolgi etapi od Nantue do Pontarliera, ki sicer ni bila gorska, a nikakor ne lahka. Zato jo je s samostojnim pobegom kar nekoliko presenetljivo dobil sprinterski specialist Kaden Groves.

Avstralec, kolesar ekipe Alpecin Deceuninck, je v slogu moštvenega kolega Mathieua Van de Poela postal 114. kolesar, ki je dobil etape na vseh treh največjih dirkah, Giru, Touru in Vuelti. Na cilju je imel 54 sekund prednosti pred Nizozemcem Franckom Van den Broekom, tudi tretje mesto je zasedel Nizozemec, Pascal Eenkhoorn je zaostal 59 sekund.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb

Glavnina s Pogačarjem in drugimi najboljšimi kolesarji v skupnem seštevku si je nabrala več kot šest minut in pol zaostanka, v skupnem seštevku pa pred zadnjo etapo ni prišlo do sprememb.

Deževna etapa je vsebovala le štiri kategorizirane vzpone, najtežji je bil tretji, ocenjen je bil z drugo kategorijo. Ravnine ni bilo veliko, konfiguracija proge pa je bila ustvarjena za ubežnike, vsekakor pa je od Pogačarja zahtevala previdnost, slovenski as je pričakoval, da bo ekipa Visme Lease a bike oziroma njegov najbližji zasledovalec, Jonas Vingegaard, še poskušal z napadi. A Danec se je očitno predal v boju za skupno zmago, ves čas je vozil ob Pogačarju, napadel pa ga ni. Malo pred ciljem je v glavnini prišlo tudi do padca več kolesarjev, a se mu je Pogačar izognil.

Vingegaard pred zadnjo etapo, ki se bo končala v Parizu, še naprej zaostaja štiri minute in 24 sekund. Tretji je Nemec Florian Lipwitz (+11:09), osmi pa njegov kolega iz ekipe Red Bull BORA-hansgrohe Primož Roglič (+25:30).