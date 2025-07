Fenomenalni Pogačar prišel do 100. zmage (FOTO in VIDEO)

Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji prišel do 100. zmage v karieri.

Slovenski as je na razgibani trasi od Amiensa do Rouena (174,2 km) v sprintu manjše skupine ugnal Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki pa je obdržal rumeno majico vodilnega. V skupnem seštevku sta zdaj van der Poel in Pogačar izenačena, zaradi boljših uvrstitev v prejšnjih etapah pa je rumeno majico vodilnega zadržal Nizozemec.

Za Tadeja Pogačarja je to 100. zmaga v karieri, 18. etapna na Touru in 12. letos.

Osem sekund na tretjem mestu zaostaja Danec Jonas Vingegaard.

Tadej Pogačar je v četrti etapi dirke po Franciji prišel do 100. zmage v karieri.

FOTO: Loic Venance Afp

Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je na zadnjem kategoriziranem klancu izgubil stik z najboljšimi, ciljno črto pa je prečkal 32 sekund za Pogačarjem.

»Zmagati na dirki po Franciji je sijajno, v majici svetovnega prvaka še toliko bolj, a imeti 100 zmag, je nekaj res izjemnega,« je organizatorjem po etapi dejal Pogačar.

V sredo bo na sporedu prva od dveh voženj na čas. Kolesarje čaka ravninskih 33 km v Caenu in okolici, pričakovati pa je večje razlike med najboljšimi v skupnem seštevku.