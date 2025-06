Pogačar po trobojnico, ko ne bo več mavričen

Odkar naši kolesarski asi krojijo svetovni vrh, ima majica slovenskega prvaka posebno težo v profesionalni karavani. Zadnje leto dni jo s ponosom nosi Domen Novak (UAE), ki jo je lani osvojil v Trebnjem, letos pa jo bo branil na prvem kolesarskem državnem prvenstvu v Celju, ki bo 27. junija gostilo vožnjo na čas, dva dni pozneje pa še cestno preizkušnjo. Čeprav bomo na startu spet pogrešali Tadeja Pogačarja (UAE) in Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe), se obeta izjemen boj za trobojnico.

Knežje mesto je redni gostitelj etap dirke po Sloveniji, tokrat bodo v njem prvič priredili še boje za naslove slovenskih prvakinj in prvakov od mlajših mladink in mladincev do članic in članov. Slednji bodo pritegnili največ pozornosti, pomerili pa se bodo tudi na najzahtevnejših trasah. Petkova vožnja na čas bo dolga 29 kilometrov, nedeljska cestna dirka pa 180,8 kilometra. Ob preizkušnji bosta krožni, bitka s štoparico bo potekala po 7,3-kilometrskem ravninskem krogu s startom in ciljem pri dvorani Golovec, cestna dirka pa na razgibani 22,6-kilometrski trasi okoli Šmartinskega jezera in ciljem na Trgu celjskih knezov.

Tadej Pogačar je nazadnje na DP nastopil leta 2023. FOTO: Dejan Javornik

Za člane bo to najdaljše cestno DP po Ptuju 1992, z 2528 višinskimi metri pa bo poskrbelo tudi za ostro selekcijo. Trasa bi bila kot nalašč tudi za Pogačarja, ki je nazadnje na DP nastopil predlani in osvojil dvojni naslov; dobil je kronometer iz Zgornjih Gorji na Pokljuko in cestno dirko v Radovljici. Po zmagi na kriteriju Dauphine je že dal vedeti, da bo tako kot lani tudi tokrat izpustil najpomembnejšo domačo enodnevno preizkušnjo.

Za majico slovenskega prvaka naj se ne bi spet potegoval, dokler je na dirkah ne bo mogel nositi. Mavrična majica svetovnega prvaka ima namreč prednost in slovenska trobojnica bi ostala v omari. Če se bo tega držal, ga morda še lep čas ne bomo videli na DP, saj so na sporedu še tri zaporedna svetovna prvenstva (Ruanda, Kanada, Francija), na katerih mu bodo zahtevne trase pisane na kožo.

Kdaj bomo na DP spet videli Rogliča (nazadnje je nastopil leta 2020 ob nepozabnem dvoboju, ki ga je proti Pogačarju dobil na Ambrožu pod Krvavcem), tudi ni znano.

Bahrain Victorious v popolni zasedbi

Čeprav še ni vse uradno potrjeno, pa se je že izrisalo ogrodje letošnje konkurence, ki bo okrnjena predvsem v vožnji na čas, v kateri je bil lani najboljši Matej Mohorič. Manjkal bo tudi Jan Tratnik, ki se skupaj z Rogličem in drugimi »rdečimi biki« pripravlja za Tour, naj bi pa zato na cesti dirkala celotna slovenska četica iz ekipe Bahrain Victorious – Mohorič, Matevž Govekar, Žak Eržen in član razvojne ekipe Jakob Omrzel.

Slednja se bosta potegovala za naslov med mlajšimi člani, prva dva med člani, bržkone pa lahko osvojijo oba, kot je to lani uspelo dvojcu iz ekipe UAE Novaku in Galu Glivarju. Ta bo po prestopu v absolutno starostno kategorijo in k ekipi Alpecin Deceuninck samostojni strelec na članski dirki, tako kot Luka Mezgec (Jayco Alula). Še ena močna naveza v lovu na dvojno lovoriko bi lahko bila Novak in Anže Ravbar (UAE Gen Z), morda pa se bo uspelo v bitko kolesarjev iz svetovne serije oziroma njihovih razvojnih ekip – tu ne gre prezreti Erazma Valjavca (Soudal Quick Step Devo) – vplesti še kateremu od tekmovalcev domačih zasedb.

Urška Žigart bo spet lovila dvojno slovensko krono. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

V ženski konkurenci bo na 113-kilometrski preizkušnji s 1580 višinskimi metri izrazita favoritinja Urška Žigart (AG Insurance Soudal), ki bi sodeč po formi, ki jo je pokazala ob končnem petem mestu na dirki po Švici, tako kot lani poskušala osvojiti dvojno slovensko krono.