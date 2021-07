Pogačar obdržal prednost, Konrad tretji Avstrijec z etapno zmago na Touru

še naprej uspešno brani rumeno majico najboljšega na dirki po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je brez pretresov prestal tudi 16. etapo, prvo in najlažjo med tremi pirenejskimi preizkušnjami, ki je začela v Andori in je bila dolga 169 kilometrov, vsebovala pa je štiri ne pretežke kategorizirane vzpone.S temi se je najbolje spoprijel avstrijski državni prvak, ki je bil najprej član 14-članske ubežne skupine, nato pa se je odločil za napad, na katerega preostali tekmovalci niso našli odgovora. Na cilju je imel kolesar ekipe Bora hansgrohe 42 sekund prednosti pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem in Avstralcem Michaelom Matthewsom. Postal je tretji Avstrijec z etapno zmago na Touru in prvi po 16 letih in. Prvi avstrijski zmagovalec je bil leta 1931 Max Bulla.Pogačarjevi konkurenti so bili tokrat bolj ali manj mirni. Očitno so varčevali z močmi in so poskuse, da bi strli slovenskega asa, prestavili na naslednji dve etapi. Branilec naslova, ki je ciljno črto skupaj s skupino najboljših v skupnem seštevku prečkal slabih 14 minut za zmagovalcem, je tako zadržal pet minut in 18 sekund prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom, tretji, Danec Jonas Vingegaard, pa zaostaja pet minut in 32 sekund.