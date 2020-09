Pogačar napadel Rogliča, Kämna do etapne zmage

Ubežnik, Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), je zmagovalec 16. etape dirke po Franciji. Ubežniki so izkoristili pretežno miren dan med favoriti, a med njimi vseeno ni šlo brez napadov, saj je Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s svojim moštvom napravil selekcijo in napovedal hud boj Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) v Alpah.



Favoriti so v cilj prišli slabih 17 minut za ubežniki. A ko se je že zdelo, da v etapi ne bo napadov, je dva kilometra pred ciljem močno pospešil Pogačar s svojo ekipo. Sledili so lahko le najboljši, skupina favoritov pa se je močno zredčila.



Pogačar je nato napadel še enkrat, da bi odščipnil Rogliču kakšno sekundo, a mu to ni uspelo. Je pa nato oba Slovenca presenetil Miguel Angel Lopez (Astana), ki je v cilj prišel kakšno sekundo pred obema favoritoma za skupno zmago, a mu v uradnih izidih tega niso priznali.



V skupnem seštevku na vrhu ostaja Roglič, ki ima pred Pogačarjem še naprej 40 sekund prednosti. Tretji je Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) z zaostankom minute in 34 sekund, četrti Lopez pa zaostaja minuto in 45 sekund.