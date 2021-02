Pogačar najmočnejši na puščavskem Krvavcu

»Ta klanec poznam skoraj tako dobro kot domači Krvavec,« je Tadej Pogačar dejal o 10,8 km dolgem vzponu na Džebel Hafit, na katerem je na lanski dirki po Združenih arabskih emiratih že slavil zmago, predvsem pa ga je neštetokrat prevozil med pripravami ekipe UAE. Včeraj je na njem slavil svojo prvo letošnjo zmago, najmočnejši je bil v 3. etapi dirke po ZAE, v kateri se je tudi utrdil v vodstvu skupnega seštevka.



Mladi Komendčan je skupaj z lanskim zmagovalcem Britancem Adamom Yatesom (Ineos) na puščavskem Krvavcu uprizoril še en dvoboj za sladokusce, po katerem ima slovenski kapetan ekipe UAE v rdeči majici vodilnega 43 sekund prednosti. Pogačar, ki je rdečo opravo oblekel po 4. mestu v ponedeljkovi vožnji na čas, je sicer z moštvenimi kolegi nadziral potek dirke vse do zadnjega klanca, v začetku katerega je tempo glavnine narekoval Jan Polanc. Ko je Gorenjec omagal, sta delo prevzela Rafal Majka in Davide Formolo, ki pa nista dolgo zdržala v ospredju. Pogačar je že šest km pred ciljem ostal brez pomočnikov, vendar je delo odlično končal tudi sam. Njegovo pripravljenost sta preizkusila Sepp Kuss (Jumbo Visma) in Yates, ki se nista mogla otresti mladega Slovenca, zato pa je bil njun pospešek premočan za Joãa Almeido (Deceuninck Quick Step), ki je pred etapo na 2. mestu skupnega seštevka za Pogačarjem zaostajal le 5 sekund. Dirke še ni konec Najmočnejši in najbolj vztrajen je bil v ospredju Yates, čigar naslednji skok 4 km pred ciljem je odpihnil Kussa. Britanec pa se nikakor ni mogel otresti Pogačarja, ki je zadnje kilometre prekolesaril izjemno taktično zrelo. Tekmecu je prepustil delo na čelu, v zadnjih 400 metrih pa ga je strl z izjemnim pospeškom, ki mu je prinesel prvo letošnjo zmago in že 18. v karieri med profesionalci. Polanc je etapo končal na 41. mestu, pet minut za Pogačarjem, Luka Mezgec (BikeExchange) pa je bil 83. (16:05).



»Želeli smo si zmago in dobili smo jo. Za nami je zelo zahteven dan, saj so bile spet možnosti, da bi se karavana raztrgala v vožnji na veter, vendar je moja ekipa opravila izjemno delo. Pred vzponom me je pripeljala v ospredje in vse, kar sem moral storiti, je bilo odgovoriti na napade najnevarnejših tekmecev. Bilo je zelo zahtevno, vendar sem izjemno vesel, da sem zmagal. Ko je Almeida zaostal, sem si želel čim večjo razliko, mislim, da je Yates razmišljal podobno. Poznal sem finiš in vedel sem, kaj moram storiti. Zgodaj sem začel sprint, ker sem vedel, da je v zadnjih dveh ovinkih težko prehiteti kolesarja pred seboj. Dirke še ni konec, na sporedu je še en ciljni vzpon, tudi v vožnji na veter se lahko zgodi še marsikaj,« je v cilju povedal Pogačar, za katerega bo ključna predvsem četrtkova 5. etapa s ciljem na Džebel Džajfu, kjer si je predlani etapno in končno zmago na dirki po ZAE prikolesaril Primož Roglič.



