Pogačar najmočnejši, Mohorič brez zavor

Ali lahko kdo Tadeja Pogačarja (UAE) ujame v klanec ali Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) v spustu? Če bi bila računica pred 114. dirko Milano–Sanremo tako preprosta, bi se lahko slovenski navijači vnaprej veselili druge zaporedne zmage na prvem od petih spomenikov sezone. A največja italijanska klasika, ki je po prerezu trase najlažja na koledarju, je tudi najbolj nepredvidljiva.

Nenazadnje je to potrdil lanski razplet. Vse oči so bile uprte v Pogačarja, ki je na zadnjem vzponu na Poggio neumorno napadal, vendar se ni mogel otresti vseh tekmecev. Na vrhu je kot strela iz jasnega udaril Mohorič, ki je tudi s pomočjo tehnične inovacije – uporabil je gorskokolesarsko potopno sedežno oporo – za seboj pustil vse med vratolomnim spustom proti Rimski ulici (via Roma) v Sanremu.

Tako bo imela Slovenija danes na startu 294 km dolge preizkušnje ne enega, temveč dva favorita, ki sta pred letom dni zasedla 1. in 5. mesto. To ne pomeni, da bo njuna pot do vrha tokrat lažja, kvečjemu težja, saj bosta vseskozi pod nadzorom. Tekmeci dobro vedo, kaj zmoreta, zato se ju bodo držali kot sence.

Ni dovolj težkih vzponov

»To je zapletena dirka za Pogačarja, čeprav je z izjemno formo na začetku sezone doslej tekmece spravljal v zadrego. Razlog za to je preprost, gre za najlažjo med klasičnimi dirkami. Premalo je zahtevnih vzponov, da bi se z naravno selekcijo znebil tekmecev, ki se bodo vseskozi poskušali držati njegovega kolesa. Je pa tako močan, da lahko njegova ekipa do konca navije ritem na predzadnjem vzponu na Cipresso, on pa konkurenci zada smrtni udarec na Poggiu,« si je scenarij za Pogačarjevo zmago zamislil nekdanji italijanski profesionalec in selektor reprezentance Davide Cassani.

Kaj pa Mohorič? »Tudi zanj ne bo preprosto, lani je izkoristil dejstvo, da ni sodil med favorite. Tokrat bodo nanj gledali drugače. Za nameček je izjemno zahtevna naloga dvakrat zapored zmagati na tej dirki. Je pa Mohorič eden od tistih kolesarjev, ki se znajo pripraviti za velike dirke,« je Cassani za Slovenske novice namignil, da bi pri Mohoriču v boju s Pogačarjem, Woutom van Aertom (Jumbo Visma), Mathieujem van der Poelom (Alpecin Deceuninck) in druščino tokrat lahko šlo na moč, ne le na drznost in spretnost.