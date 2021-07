Pogačar na francoski pentlji spet pokazal svojo moč

Avstralec Ben O'Connor je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Franciji. Med ubežniki je imel največ moči in skoraj oblekel tudi rumeno majico. Ta vseeno varno ostaja na ramenih lanskega zmagovalca, Slovenca Tadeja Pogačarja. Etapo od Clusesa do Tignesa je na koncu zaključil 32 sekund pred tekmeci v lovu za skupno zmago.



O'Connor (Ag2r Citroen) je po deveti od 21 etap na letošnji francoski pentlji najbližji zasledovalec Pogačarja (UAE Team Emirates). Dan je začel z 8:13 minute zaostanka za rumeno majico, v cilj pa je prišel s prednostjo 6:02 minute pred v etapi šestouvrščenim Pogačarjem.



V skupnem seštevku ima 22-letnik s Klanca pri Komendi 2:01 sekund naskoka pred O'Connorjem, na tretje mesto pa se je prebil Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), ki pa v skupnem seštevku še naprej zaostaja 5:18 minute.



Naslednja etapa bo na vrsti v torek po ponedeljkovem prostem dnevu. Namenjena bo sprinterjem, kolesarji pa bodo morali med Albertvillom in Valencem premagati 190,7 km.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: