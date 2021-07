Pogačar lani šokiral, letos dominiral: drugič bo okronan za kralja Toura

Na sporedu je še zadnje dejanje letošnje dirke po Franciji, še drugo leto zapored pa bo na cilju v Parizu odmevala Zdravljica. Tudi letos je največja dirka na svetu Slovencem prinesla ogromno veselja, četudi razplet ni bil tako razburljiv kot lani, ko jedo spektakularne zmage prišel tik pred zdajci, v kronometru v predzadnji etapi. Tedaj je presenetilki je skušal boleče spomine popraviti letos. A se je francoska travma zanj še poglobila, že v 3. etapi je grdo padel in predčasno končal nastope.Vseeno smo imeli v Sloveniji še naprej razlog za veselje: Pogačar je tekmece hitro postavil na svoje mesto, zmagal je v kronometru v 5. etapi, rumeno majico pa oblekel ob koncu prvega tedna in je do konca ni več izpustil. Konkurenca zanj ni imela prave rešitve, naposled se mu je najbolj približal celo Rogličev pomočnik Danec, ki ga sodeč po prikazanem na francoskig cestah v Jumbo Vismi čaka še lepa prihodnost. Pred zadnjo etapo je Pogačar pred njim ohranil prednost 5 minut in 20 sekund, potem ko je navdušil z dvema zaporednima zmagama na gorskih ciljih v Pirenejih in pokazal, da je zares za razred boljši od tekmecev.Tako je kolesar s Klanca pri Komendi na letošnjem Touru slavil tri etapne zmage, glavnino prednosti pred najbližjimi tekmeci pa nabral že v Alpah v osmi in deveti etapi. Celoten preostanek 108. izdaje Toura je nato relativno mirno krmaril do skupne zmage, danes pa bo uradno postal najmlajši dvakratni zmagovalec v zgodovini največje dirke na svetu.Na odru za zmagovalce bo Pogačar tako kot lani znova poziral s tremi prepoznavnimi majicami. Z rumeno za zmagovalca dirke, pikčasto za najboljšega hribolazca ter belo za najboljšega mladega kolesarja na Touru.Na letošnji dirki smo se sicer lahko veselili še dveh slovenskih etapnih zmag, z izjemnima pobegoma si jih je priborilč, ki je tako postal eden od kolesarjev, ki so etapne zmage zmage dosegli na vseh treh od največjih dirk.Zmagovalca dirke po Franciji bo po prihodu v cilj pozdravil slovenski minister za zunanje zadeveV Pariz je Logar odpotoval na povabilo francoskega ministra za Evropo in zunanje zadeve Jeana-Yvesa Le Driana.Zadnja etapa se je začela ob 16.30, v cilj pa bodo kolesarji prispeli nekaj po 19. uri.