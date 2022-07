Pogačar krono predal Vingegaardu

Jonas Vingegaard je kralj 109. Dirke po Franciji, Tadej Pogačar pa se bo moral po dveh zaporednih zmagoslavjih na Elizejskih poljanah zadovoljiti z drugim mestom in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Takšna je sodba 18., zadnje pirenejske etape, v kateri je moral 23-letni šampion s Klanca pri Komendi priznati premoč Dancu in njegovi ekipi Jumbo Visma, ki bo, četudi je pred časom ostala brez Primoža Rogliča, v Parizu proslavljala rumeno, zeleno in pikčasto majico. Vse ali nič. To je bila misel, s katero je Pogačar šel na start 143,2 km dolge preizkušnje od Lurda do Hautacama, ki je vodila čez zahtevna vzpona na Col d'Aubisque in Col de Spandelles. Drugega mu ni preostalo, saj bi moral nadoknaditi 2:18 zaostanka za Vingegaardom. Preveč, da bi ga lahko izničil v 40 km dolgi vožnji na čas v 20. etapi. Pogačar je grožnjo o popolnem napadu uresničil 40 km pred ciljem, sredi vzpona na Spandelles, kjer je osamil Vingegaarda, ni pa se ga otresel. Čeprav je v nekaj kilometrih skočil neštetokrat. Boj za končno zmago se je prevesil v spust, med katerim Pogačar ni poznal zavor in malo je manjkalo, da bi Vingegaard padel, ko mu je poskušal slediti. Le nekaj ovinkov pozneje je Pogačar v ovinek pripeljal s preveliko hitrostjo, zapeljal na makadamsko bankino in pristal na tleh. Tu smo videli, kako športen je bil boj med najboljšima na Touru. Vingegaard ni izkoristil Pogačarjeve nesreče, temveč je počakal najnevarnejšega tekmeca, podala sta si roke. Sklenila sta dogovor o nenapadanju v spustu, v katerem bi lahko na kocko postavila dirko. Vse je bilo odvisno od Hautacama, na katerem se je, tako kot v usodni 11. etapi, v kateri se je Pogačar zlomil na prelazu Granon, pokazala izrazita premoč Jumba Visme. Pogačar je bil vse od napada 40 km pred ciljem sam, tu pa sta se Vingegaardu iz ozadja pridružila Tiesj Benoot in Sepp Kuss. Navila sta silovit ritem, ob katerem Pogačar ni imel možnosti za napad.

Zeleni, rumeni, beli

Za nameček je rumenega Vingegaarda dobrih 5 km pred ciljem pričakal ubežnik Wout van Aert v zeleni majici najboljšega po etapnih uvrstitvah. Za seboj sta nekaj časa vlekla belega Pogačarja. Najboljši trije kolesarji dirke so se drug za drugim vzpenjali na odločilni klanec. Zadnja leta smo bili vajeni, da v takšnih položajih zmagujejo Slovenci, tokrat ni bilo tako. Van Aert je pospešil in strl Pogačarja. Slovenski as je plačal davek za vse napade v zadnjih dneh, Vingegaard pa se je odpeljal svoji drugi etapni zmagi naproti, prvi v rumeni majici, ki jo je zasluženo osvojil, tako kot pikčasto kralja gora. Njegova prednost pred Slovencem je v skupnem seštevku zdaj 3:26. »Nisem razmišljal o etapni zmagi, temveč o rumeni majici. Dal sem vse od sebe na predzadnjem klancu, padel med spustom, še enkrat dal vse od sebe na zadnjem vzponu, vendar nisem zmogel več od drugega mesta. Poskusil sem vse v svoji moči, zato sem lahko ponosen na doseženo,« je povedal Pogačar, za katerega je konec boja za rumeno majico, ne pa še Toura. »Bržkone sem izgubil dirko, še eno etapo pa lahko dobim, do Pariza bom še naprej dajal vse od sebe,« je še povedal kapetan ekipe UAE, ki želi v jutrišnji vožnji na čas slaviti svojo četrto letošnjo etapno zmago.