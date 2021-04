Pogačar je naveličan vprašanj o Rogliču

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta to pomlad slavila že po pet zmag na etapnih dirkah, oba pa bi rada izjemno uspešni prvi del sezone zapečatila z enodnevnim uspehom. Morda se bo računica izšla obema, pred njima sta izjemni ardenski bitki, današnja Valonska puščica in nedeljska dirka Liege–Bastogne–Liege. »Naveličan sem že vprašanj o najinih dvobojih, nisva samo s Primožem na dirkah, resda sva velikokrat oba spredaj, vendar je toliko drugih v karavani, da je v kolesarstvu težko govoriti o dvobojih,« je Pogačar povedal na virtualnem srečanju s sedmo silo, na katerem se je beseda vrtela predvsem okoli tega, kako se bo tokrat lotil Rogliča in njegove ekipe Jumbo Visma. Rivalstvu med rojakoma se je težko izogniti, sta 1. in 2. na svetovni jakostni lestvici, 1. in 2. sta bila na lanskem Touru, to pomlad sta bila nesporna gospodarja enotedenskih dirk. »Jumbo Visma je ekipa, na katero moramo paziti, ne smemo pa pozabiti še na 20 drugih moštev, nevarnih tekmecev bo na pretek. Tudi mi bomo imeli močno ekipo, v kateri imamo Marca Hirschija, ki je iz dneva v dan boljši, in Davideja Formola, ki zaključuje priprave na Giro. Nihče od nas se ne bi branil zmage, s tremi aduti pa imamo vsekakor dobre možnosti,« je 22-letni Komendčan povedal pred Valonsko puščico, 193,6 km dolgo preizkušnjo od Charleroija do Huya, ki bo predjed za 259 km dolgo staro damo v Liegeu. Vendar ne bo nič manj spektakularna, 12 kategoriziranih vzponov, vštevši ciljni zid Mur de Huy (1,3 km, povprečni naklon 9,6 odstotka, največji 19 odstotkov), ki velja za najtežji zaključek na klasičnih dirkah, vsako leto poskrbi za to, da se za zmago udarijo le najboljši. Generalka doma ali v Franciji »Liege je pomembnejši, vendar bo tudi Valonska puščica zelo močna, samo najboljši kolesarji zmagujejo na njej, motiviran sem, to ne bo le priprava za nedeljo. Mur de Huy je eden najtežjih finišev, kar sem jih vozil, kratek in eksploziven. Pričakujem izjemno odprto dirko, pred katero ni izrazitega favorita. Odločalo bo to, kdo bo imel v pravem trenutku najmočnejše noge,« je nadaljeval Pogačar. In v kakšnem stanju so njegove? »V Baskiji je bila forma super, vendar je bila tudi dirka zelo zahtevna, upam, da me bodo noge ta teden še nesle, kot si želim,« pravi šampion lanskega Toura, ki bo imel, sodeč po tem, kako zlahka je 31-letni Kisovčan do okvare kolesa krojil razplet dirke Amstel Gold Race, opravka z Rogličem v vrhunski formi. Kapetan Jumba Visme bo debitant na Valonski puščici (za Pogačarja bo to tretji nastop, lani je bil 9.), v Liegeu pa bo branil lansko zmago. Nato se bo iz karavane umaknil do začetka Toura 26. junija v Brestu. Pogačar ostaja pri enotedenski generalki pred vrhuncem sezone in še vedno tli upanje, da bo to dirka po Sloveniji. »Težko povem, kje bom začel drugi del sezone, na katerega se bom pripravljal v Sestrieru, na kriteriju Dauphiné ali na dirki po Sloveniji. Domov gotovo pridem na svoj kriterij v Komendi in na DP,« je nastope na slovenskih cestah napovedal Pogačar, ki se bo tudi v Belgiji počutil domače, poleg njega in Rogliča bodo na startu še Jan Polanc (UAE), Matej Mohorič in Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: