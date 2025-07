Pogačar izgubil rumeno majico, je pa odgovoril na vse napade velikega tekmeca (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v deseti etapi dirke po Franciji od Ennezata do Puy de Sancyja (165,3 km) odgovoril na vse napade Visma-Lease a Bika oziroma ekipe Danca Jonasa Vingegaarda. S tem je ohranil prednost pred tekmeci v boju za skupno zmago, je pa znova oddal rumeno majico vodilnega, ki jo je prevzel Irec Ben Healy.

Zmagal Britanec

Etapo z osmimi kategoriziranimi klanci in skupno 4450 višinskimi metri je dobil Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) iz ogromne ubežne skupine, ki je po nekaj deset km štela kar 29 kolesarjev. Pri tem je 32-letni Britanec izkoristil predvsem dejstvo, da je Healy (EF Education-EasyPost) v lovu na vsako sekundo v boju za rumeno majico porabil ogromno moči z narekovanjem ritma na čelu vse manjše ubežne skupine v zadnjih 40 km.

Zmagovalec dirke po Italiji je na zadnjem klancu na Puy de Sancy (3,3 km/7,7 %) pospešil in v močnem ritmu storil dovolj, da je ciljno črto prečkal devet sekund pred Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Ineos Grenadiers). Healy je ciljno črto prečkal kot tretji z zaostankom 31 sekund za zmagovalcem, nato pa z nestrpnostjo čakal, ali bo Pogačar za njim zaostal štiri minute.

Pogačar je bil v zadnjih 30 km neprestano pod pritiskom nizozemske ekipe, a je skupaj z nekaj moštvenimi kolegi pri UAE Team Emirates-XRG kljuboval številnim napadom. Tudi na zadnjem klancu so Nizozemci poskušali, a niso mogli streti 26-letnega Slovenca. Ta je nato še sam napadel in s sabo odpeljal le Vingegaarda. Danec danes ni napadal, tudi Pogačar pa je, ko je videl, da se Vingegaarda ne bo mogel znebiti, mirno pripeljal do cilja na devetem mestu z zaostankom 4:51 minute.

S tem je za 29 sekund izgubil rumeno majico proti Healyju. Je pa nekoliko povišal prednost pred tretjeuvščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), ki zdaj za Pogačarjem zaostaja natanko minuto. Vingegaard na četrtem mestu zaostaja 1:46 minute za vodilnim in 1:17 za Pogačarjem.

Roglič danes 16.

Drugi Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je bil danes dobro na poti in večino časa blizu najboljšim. Ciljno črto je prečkal kot 16. šest sekund za Pogačarjem. V skupnem seštevku je ohranil deveto mesto, za Healyjem pa zaostaja 3:41 minute.

Po francoskem državnem prazniku - zato je bila deseta etapa izjemoma v ponedeljek - bo v torek na vrsti prvi prost dan na Touru, v sredo pa bo pred trojnim programom v Pirenejih na vrsti še ravninska etapa v Toulousu.