Pogačar in Rogljič ostajata na vrhu

Poljski kolesar(Ineos Grenadiers) je zmagovalec 18. etape dirke po Franciji. Med ubežniki je bil sicer najbolj aktiven njegov moštveni kolega, ki je v boju za pikčasto majico slekela, a pomembnejši je bil boj za ohranitev pozicij v skupnem seštevku, kjer še naprej vodiSlovenski zvezdnik nizozemskega moštva Jumbo-Visme ima v boju za rumeno majico še naprej 57 sekund prednosti pred Pogačarjem (UAE Team Emirates), tretji Kolumbijeczaostaja minuto in 27 sekund.Veliko akcije v večjem delu etape ni bilo, pričakovano pa je premike v skupnem seštevku prinesel najbolj strm, šest kilometrov dolg vzpon na letošnjem Touru na ploščad Glieres (11,2 odstotka naklona).Ta je postregel s številnimi napadi. Nenazadnje niti na makadamskem odseku, dolgem 1,8 kilometra, po prihodu na vrh klanca ni manjkalo pomembnih trenutkov.Takoj na začetku klanca je napadel Španec(Bahrain-McLaren), v ozadju pa je ritem narekovalo moštvo Jumbo-Visme.Popustila sta Kolumbijec(EF Pro Cycling) in Britanec(Mitchelton-Scott), Landa pa si je hitro nabral 30 sekund prednosti v želji po četrtem mestu v skupnem seštevku. V ozadju pa ga je na razdalji držal Rogličev nizozemski vlak.Pričakovati je bilo napad predvsem Kolumbijca Miguela Angela Lopeza (Astana), ki je za Pogačarjem pred začetkom etape zaostajal 29 sekund. Toda Belgijec Wout Van Aert je dolgo časa narekoval visok ritem, zaradi česar so številni odlični kolesarji odpadli iz manjše skupine favoritov, drugi pa niso uspeli napasti najboljših.Nato pa je napadel, drugi v razvrstitvi za belo majico najboljšega mladega kolesarja, napad pa sta pokrila njegov tekmec Pogačar in Rogličev moštveni kolega, Američan(Jumbo-Visma).Na vrhu strmega vzpona so bili v ospredju le najboljši, Pogačar pa je vseeno skočil in pridobil šest točk v boju za pikčasto majico. V tem seštevku ima po 18. etapi 72 točk, kar je dve manj kot Carapaz (74 točk) in pet več od Rogliča (67 točk). O boju za pikčasto majico bo tako odločil sobotni kronometer, na katerem bo na voljo deset točk za zmagovalca.Na makadamskem delu sta nato pospešila oba Slovenca, skupno četrti Porte pa je s predrto zračnico zaostal 40 sekund. Yates in Uran pa več kot minuto in pol. Toda sodelovanja na spustu ter manjšem klancu ter novem spustu do cilja ni bilo, zaradi česar sta Roglič in Kuss želela, da se priključita tudi moštvena kolegainiz zasledovalne skupine, kjer sta kolesarila skupaj s Portom.Do konca etape je prišlo do internega dogovora za etapno zmago med moštvenima kolegoma Carapazom in Michalom Kwiatkowskim, ki jo je zaradi dobrega sodelovanja na klancih Carapaz prepustil Poljaku. Tretje mesto je osvojil Van Aert, ki je tako vzel možnost favoritom, da bi kdo pridobil štiri bonifikacijske sekunde.V petek bo na sporedu miren dan v sedlu za kolesarje, na voljo pa bo le ena točka v boju za pikčasto majico. Sicer pa bo bolj pomembno brez padcev in ostalih težav preživeti etapo od Bourg-en-Bressa do Champagnola (166,5 km) in hraniti moči za sobotni kronometer na planoto Planche des Belles Filles.