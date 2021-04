Brutalno! Pogačar in Roglič šolala konkurenco (VIDEO)

V četrtek dva vzpona

Kolesarja(UAE Team Emirates) s prvim in(Jumbo-Visma) z drugim mestom sta bila najboljša v tretji etapi dirke po Baskiji. Na brutalnih vzponih sta pošolala vso konkurenco in tekmece pustila daleč zadaj.Pogačar je z zmago na etapi od Amurria do Ermualdeja (167,7 km), potem ko je na vrhu zahtevnega in strmega vzpona v sprintu ugnal Rogliča, napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. Skupno vodstvo je zadržal Roglič.Pogačar je slavil 22. zmago v karieri, potem ko je nenehno napadal na zadnjem, 3,1 kilometra dolgem klancu s povprečnim naklonom več kot 10 odstotkov. V zaključku je sicer prvi napadel Roglič, a ga je Pogačar v zadnjih 200 metrih prehitel in vzel 10 bonifikacijskih sekund. Rogliču je pripadlo šest sekund, oba pa sta imela v cilju pet sekund naskoka pred prvimi tremi zasledovalci. Od tretjega do šestega mesta so se zvrstili(Movistar),(Ineos Grenadiers),(Bahrain Victorious) in Francoz(Groupama-FDJ), ki pa je zaostal osem sekund.Po treh od šestih etap na dirki po Baskiji ima Roglič po novem 20 sekund naskoka pred Pogačarjem. Še deset sekund več na tretjem mestu zaostaja njegov moštveni kolega, Američan. Četrti je Yates (+0:39), peti pa Valverde (+0:50).V četrtek bo na sporedu nova razgibana etapa od Vitorie do Hondarribie (189,2 kilometra). Kolesarji bodo morali v zadnjem delu etape premagati dva vzpona, drugi na Erlaitz pa bo pred zadnjimi 23 kilometri pravi preizkus za najboljše (dolg je 4,1 kilometra, povprečen naklon pa je 10,4 odstotka).