Pogačar grizel do zadnjega metra, a mu ni uspelo

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v 14. etapi dirke po Franciji od Saint-Etienna do Menda (192,5 km) poskušal streti Danca Jonasa Vingegaarda, ki pa je zanesljivo zadržal rumeno majico. Etapa je sicer pripadla ubežniku Michaelu Matthewsu iz Avstralije, ki je v cilj prišel 12 minut in pol pred Slovencem in Dancem.

V skupnem seštevku je tako Vingegaard (Jumbo-Visma) zadržal 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je ostal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki pa zdaj zaostaja 2:43 minute.

Pogačar je na zadnjem vzponu do letališča Mende nekajkrat navil ritem, a se je Danec ves čas zanesljivo držal njegovega kolesa. So pa že na začetku klanca hitro odpadli Vingegaardovi pomočniki, zaradi česar je bil na zadnjem vzponu osamljen, medtem ko sta nekaj 100 m Slovencu pomagala Američan Brandom McNulty in Poljak Rafal Majka.

Vseeno pa Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura, kasneje ni tako eksplozivno napadal Danca, tudi v kasnejšem sprintu do črte pa si ni ustvaril razlike.

Okoli 13 minut prej so na zadnji vzpon prišli tudi ubežniki, med katerimi je silovito pospešil Matthews (BikeExchange-Jayco), lovil pa ga je lahko zgolj Italijan Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Dober kilometer pred vrhom vzpona ga je tudi ujel, nato pa na videz že strl Avstralca. A do konca vzpona je k sebi prišel tudi Matthews, napadel Bettiola in se odpeljal 39. zmagi v karieri naproti.

To je bila deveta zmaga na tritedenskih pentljah, od tega četrta na Touru in prva po letu 2017. Dve zmagi ima tudi na Giru, preostale tri pa na Vuelti. Drugo mesto je v etapi pripadlo Bettiolu, tretji je bil domačin Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

V nedeljo bo na sporedu še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem, ki se bo začela v Rodezu in končala v Carcassonnu (202,5 km). Trasa bo precej manj razgibana kot danes, bržčas pa bo znova namenjena ubežnikom, v kolikor ekipi z rumeno majico ne bodo na pomoč priskočila moštva sprinterjev.