Pogačar do nove veličastne zmage, Vingegaardu vzel dve minuti

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji. Na trasi od Aucha do Hautacama (180,6 km) je na zadnjem klancu napadel že 12 km pred ciljem in za dve minuti prehitel prvega zasledovalca Danca Jonasa Vingegaarda. S tretjo etapno zmago je prevzel tudi skupno vodstvo.

Pogačar je s silovitim napadom na Hautacam izgnal demone izpred treh let, ko je prav na ta pirenejski klanec izgubil Tour. Tokrat je skupaj z ekipo pripravil hiter napad takoj po vznožju klanca in napadel dobrih 12 km pred ciljem.

Takoj se je znebil vseh tekmecev, tudi Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), ki je sprva še ostajal blizu, nato pa si hitro nabral velik zaostanek. Slabih šest kilometrov pred ciljem je ta znašal minuto, do vrha pa se je podvojil.

Ciljno črto je po sredinem padcu odrgnjeni in malce poviti Pogačar prečkal 2:10 minute pred Vingegaardom, tretje mesto pa je v etapi zasedel Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) z zaostankom 2:23 minute. Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je etapo sklenil na devetem mestu z zaostankom dobrih štirih minut za rojakom.

Za 26-letnega Pogačarja je bila to tretja etapna zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 20. na francoski pentlji, s čimer je zdaj šesti na večni lestvici. V karieri je števec zmag premaknil na 102.

Skupno vodstvo je pričakovano izgubil Irec Ben Healy

V skupnem seštevku ima po novem Pogačar 3:31 minute naskoka pred Vingegaardom, na tretjem mestu pa je ostal Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zaostaja 4:45 minute. Roglič je napredoval na sedmo mesto, a za vodilnim zaostaja 7:30 minute.

Skupno vodstvo je pričakovano izgubil Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki že na prvem zahtevnem klancu ni mogel slediti tempu najboljših. Na prelaz Soulor (11,8 km/7,6 %) je ritem narekovala Vingegaardova ekipa, a zastavila celo premočan ritem in v težave spravila številne svoje kolesarje.

Medtem ko je že tam popustil Evenepoel, sta Pogačar in Roglič sledila nizozemski ekipi, a je imel mlajši od Slovencev še dva pomočnika v tej skupini, Belgijec Tim Wellens iz bega pa je počakal in nato ritem narekoval na spustu do vznožja Hautacama in v prvih nekaj 100 m.

Nato je silovit ritem zastavil Ekvadorec Jhonatan Narvaez in že 12,5 km pred ciljem pripravil teren za svojega kapetana, ki je nato delo končal s sijajno predstavo in ogromno prednostjo pred tekmeci. Do vrha je Vingegaard izgubil več kot dve minuti, skorajda pa je izmučenega Danca ujel še Lipowitz.

Od ostalih Slovencev bosta danes znova precej zaostala Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki pa ne dirkata na skupni seštevek.

V petek bo na sporedu gorski kronometer od Loudenviella do Peyragudesa (10,9 km).