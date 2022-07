Pogačar bo napadal, dokler diha

Jonas Vingegaard prvič ali Tadej Pogačar tretjič zapored? Odgovor bomo dobili v zadnjem tednu Toura, pred katerim ima Danec zajetno prednost 2:22 pred Slovencem, vendar dirke še ni konec. Še šest etap loči karavano od cilja na Elizejskih poljanah in v kar štirih se lahko zgodi zasuk. Pogi se dobro zaveda, da je od tu lahko odločilen vsak klanec. Če bo šlo po njegovih načrtih, ga za devetimi pirenejskimi gorami čaka rumena majica.

Za popoln zasuk je poskrbela 11. etapa s ciljem na prelazu Granon, na katerem se je Pogačarjeva prednost 39 sekund prelevila v zajeten zaostanek. Če so se na dan počitka po prvem tednu vsi v kolesarskem svetu spraševali, kako zlomiti slovenskega šampiona, so se včeraj, ali je še mogoče sleči njegovega danskega izzivalca, ki v drugem tednu 109. dirke po Franciji ni kazal slabosti.

Slab znak je bil zanj le, kot kaže, nedolžen padec v 15. etapi, v kateri je sicer ostal brez dveh pomembnih pomočnikov, Primoža Rogliča in Stevena Kruijswijka. Vendar to ni tisto, na kar se bo Pogačar zanašal v lovu na svojo tretjo zaporedno rumeno majico v Parizu. Stavil bo na svojo nesporno kolesarsko moč, zmožnost regeneracije na tritedenskih dirkah in na izjemen nos za pravi trenutek za napad. Tokrat ga bo bržčas uporabil večkrat, kot smo ga sicer vajeni. »Izkoristiti moram vsako priložnost in napasti na vsakem klancu, vsak dan moram pridobiti nekaj časa. Težko bo, vendar bom dal vse od sebe. Upam, da po tem ne bo obžalovanj,« je Pogačar na virtualnem druženju z novinarji odgovoril na vprašanje, ali se bo držal pristopa petkratnega zmagovalca Toura Bernarda Hinaulta, ki si je tudi zaradi tega prislužil vzdevek jazbec: dokler diham, napadam.

Pogačar je na majskem ogledu trase, opravil ga je skupaj s športnim direktorjem pri ekipi UAE Andrejem Hauptmanom, spoznal odločilnih devet gora. V treh pirenejskih dneh bodo morali kolesarji sicer premagati 11 kategoriziranih vzponov, vendar uvodna v 16. etapi nista omembe vredna, nato pa si sledijo samo klanci 2., 1. in ekstra kategorije, ki bodo na preizkušnjo postavili slehernega kolesarja na dirki. Tudi Pogačarja in Vingegaarda, ki mu 23-letnik s Klanca pri Komendi na papirju ta čas daje več možnosti za zmago.

Pokazati, kdo je močnejši

»Zaradi trenutne prednosti je on favorit. Daje pa mi dodatno motivacijo, je tisti, ki ga je treba premagati, izjemno močan je. Na Alpe d'Huezu je bil z mano, tudi v Mendeju je bil vseskozi za mojim kolesom. V treh dneh pa se lahko zgodi kar koli, vsi smo utrujeni, telesno in psihično, vsak ima lahko slab dan,« o boju za rumeno majico pravi Pogačar.

»Tudi Jonas je popoln kolesar za tritedenske dirke, iz sezone v sezono se izboljšuje, čeprav ga pred nekaj leti še nihče ni poznal. Težko računam na to, da se bo kar zlomil. Treba bo pokazati, kdo je močnejši, se boriti in nadoknaditi tisto, kar sem izgubil v enem dnevu,« epsko tridnevno bitko napoveduje Pogi, ki kajpak ni izdal, kje se bo lotil Danca.

»Treba bo zelo dobro premisliti, kje napasti, presenetiti ekipo Jumba Visme in dati vse od sebe. Ker je zaostanek 2:22 velik, je jasno, da ne bodo dovolj zadnji kilometri, poskusiti bo treba od daleč,« je Pogačar vendarle nakazal, da bi lahko spet videli eno od njegovih monumentalnih predstav, ki so mu doslej prinesle že 42 zmag med profesionalci.