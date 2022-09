Pogačar bi se zabaval z Evenepoelom

Ta konec tedna bomo dočakali razplet 77. Vuelte, na žalost brez Primoža Rogliča, ki je zaradi padca v 16. etapi predčasno končal naskok na četrto zaporedno zmago. Z enim očesom sta bila v zadnjih dneh na španskih cestah tudi Tadej Pogačar in Wout van Aert, čeprav sta se pripravljala za nastopa v Kanadi, kamor se profesionalna karavana vrača po dveletnem premoru. Pandemija covida-19 je zadnji dve sezoni svetovno serijo z izjemo dirke po ZAE zožila na evropski prostor, Avstralci, Kanadčani in Kitajci (oktobrska dirka po Guangxiju bo odpadla tudi letos) so svoje preizkušnje začasno črtali s koledarja, a se ta konec tedna vračata VN Quebeca in Montreala. Prva nekoliko lažjega prereza (16 krogov po 12,6 km, skupno 201,6 km z 2976 višinskimi metri) bo današnja dirka v Quebecu, v nedeljo bo sledila zahtevnejša (18 krogov po 12,3, skupno 221,4 km in 4842 višinskih metrov) preizkušnja v Montrealu. Na obeh bosta favorita številka ena in dve s svetovne jakostne lestvice Pogačar in van Aert, ki se pred startoma v Kanadi nista mogla izogniti vprašanjem o dogajanju v Španiji, kjer Remco Evenepoel v 18. etapi (Jan Polanc je zasedel 22. mesto in ubranil 12. v skupnem seštevku) ni le odbil napadov tekmecev, temveč je z novo zmago povečal prednost v skupnem seštevku. »Nekega dne bo zabavno dirkati z Remcom, uspevajo mu velike stvari in mislim, da gre zmagi naproti. Močan je in ostaja miren, to me ne preseneča. Počne, kar sem pričakoval od njega. Lepo je imeti vsako leto močnejše tekmece, zato bodo dirke vse bolj zanimive,« je kapetan ekipe UAE, ki bo ta mesec dopolnil 24 let, povedal o 22-letnem belgijskem asu, ki je doslej zmagoval na enodnevnih in enotedenskih dirkah, na Vuelti pa vlaga kandidaturo tudi za naskok na rumeno majico na Touru.

Navijal za Primoža, zdaj za Remca

S še večjim zanimanjem dirko po Španiji bržčas spremlja van Aert. Še nedavno se je za zmago boril njegov moštveni kolega pri Jumbu Vismi Roglič, zdaj se zdi, da Evenepoela nihče ne more zaustaviti na poti do prve belgijske zmage na tritedenskih preizkušnjah po Johanu De Muyncku na Giru 1978. »Navijal sem za Primoža, ki mu je uspel lep napad, tekmeci za vrh v skupnem seštevku ga niso pričakovali. Na žalost se je končalo s padcem. Čeprav je prišel v cilj, je bilo takoj jasno, da bo stežka nadaljeval. Primož je psihično zelo trdoživ, težko bo preboleti ta odstop, vendar sem prepričan, da mu bo uspelo,« se je Belgijec dotaknil Rogličevega slovesa od Vuelte. Zdaj zanj ni več dvoma, za koga drži pesti. »V Belgiji vsi upamo, da bomo končno spet dobili grand tour. Imamo bogato kolesarsko zgodovino, že dolgo pa nimamo zmagovalca tritedenske dirke. Remco je eden od najmočnejših na dirki in si zasluži zmago,« je še povedal van Aert, ki bo tako kot Pogačar v Kanadi lovil formo za SP v Avstraliji, na katerem bo cestna dirka profesionalcev na sporedu 25. t. m. Ker je imel po Touru zdravstvene težave, še ni jasno, ali se bo boja za mavrično majico udeležil tudi Matej Mohorič. Odgovor bo bržčas ponudila Kanada, saj bo Gorenjec del ekipe Bahrain Victorious, v kateri bosta tudi Jan Tratnik in Matevž Govekar.