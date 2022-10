Pobegnil iz Rusije, zdaj beži tekmecem Napolija

Nogometna liga prvakov je najbolj priljubljeno športno tekmovanje na stari celini, zato se spodobi, da opravimo analizo prvih štirih kol (od šestih). Le pet klubov si je namreč že zagotovilo osmino finala in le trije so ostali brez možnosti zanjo, 24 jih torej bolj ali manj realno še meri na izločilne boje paradnega tekmovanja Uefe. Tudi zato nas 25./26. oktobra in 1./2. novembra čakajo štirje spektakularni večeri.

Jan Oblak in Atletico Madrid sta zašla v velike težave v skupini B. FOTO: Yves Herman, Reuters

Napoli, Brugge, Bayern, Real Madrid in Manchester City so si že zagotovili udeležbo na plesu kroglic, s katerim bo Uefa 7. novembra v Nyonu določila osem parov osmine finala lige prvakov. Prve tekme prvega izločilnega sita bodo na sporedu 14./15. in 21./22. februarja, povratne 7./8. in 14./15. marca, toda dotlej je še daleč. Drži le, da škotska velikana Rangers in Celtic ter češki klub Viktoria Plzen ne morejo več sanjati o pomladi v ligi prvakov.

Na vrhu Real, City in PSG

Četrto kolo je prineslo veliko dobrih tekem, navijači so zgolj v sredo videli kar 36 golov oziroma 4,5 gola na tekmo, čeprav »kvari« statistiko večer brez golov v Madridu, kjer je gostoval Brugge. Zanimivo, prav belgijski predstavnik, v 70. letih prejšnjega stoletja eden najboljših klubov v Evropi, je nanizal neverjetne štiri tekme brez prejetega gola, edini v tej sezoni lige prvakov!

Opravljeno v 4. kolu lige prvakov in glavne akterje dveh večerov lahko strnemo z idealno enajsterico Uefine spletne igre »Fantasy Football«. V sistemu igre 3-5-2 bi igrali: Costa (Porto, 15 točk); Nianzou (Sevilla, 12), Rüdiger (Real Madrid, 11), Cornud (Maccabi Haifa, 10); Atzili (Maccabi Haifa, 16), Galeno (Porto, 16), Goretzka (Bayern, 17), Son (Tottenham, 15), Salah (Liverpool, 16); Roberto Firmino (Liverpool, 16), Jota (Liverpool, 10).

Opravljeno v štirih kolih pa najlažje ocenimo – ob pogledu na lestvice vseh osmih skupin – s statistično tabelo. V nekaterih statističnih prvinah na vrhu kraljujejo pričakovana imena in klubi. Največ natančnih podaj (v %) so denimo zmogli Real Madrid (91,8), Manchester City (91,3) in PSG (89,8), najmanj natančni so bili Rangers (77), Plzen (76,5) in Salzburg (73).

Visoke ocene za Gruzijca

Tudi največja posest žoge je krasila znane nogometne stroje, kakršni so Manchester City (63,8), Barcelona (62,5) in Chelsea (60), na dnu te razvrstitve ležijo Rangers (40), København (37) in Plzen (32). Največ prekrškov so storili nad igralci PSG (64), Marseilla (56), Porta in Napolija (po 53), največ pa so jih zagrešili Benfica (60), Ajax (59), Leverkusen (56) in Maccabi Haifa (55).

V prvih štirih kolih sta najlepše presenetila Brugge in v izjemno močni skupini Napoli. V majici slednjega je opozoril nase gruzinski »vinger« Kviča Kvaratškelia. Pri 21 letih je uspešno pobegnil iz Rusije, Italijani so ga po pičlih treh mesecih preimenovali v Kvaradono. Za zmago nad Ajaxom sta mu Tuttosport in Corriere dello Sport podelila oceno 8, Gazzetta dello Sport 7,5.