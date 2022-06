Po zmage z Wolfsburgom in Slovenijo

Pomembna jesen je pred slovensko žensko nogometno reprezentanco. Članice, zdaj so že 45. na svetu, bodo lovile zgodovinski prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Pred ekipo selektorja Boruta Jarca sta še dve tekmi (Kazahstan in Wales). Do cilja bo ekipi pomagala tudi 21-letna standardna reprezentantka Sara Agrež.

»Ne znam povedati, kako zelo si želimo na to veliko tekmovanje, o svoji usodi pa odločamo same,« pove Sara, ki je po koncu minule sezone poskrbela za odmeven prestop. Ostala bo v Nemčiji, pri čemer bo dres Turbine Potsdam zamenjala za majico Wolfsburga, ki je sedemkrat (tudi v sezoni 2021/22) osvojil naslov nemških prvakov, devetkrat se je veselil pokalne lovorike. V letih 2013 in 2014 se je veselil tudi zmage v ligi prvakinj, v kateri je letos izpadel v polfinalu. »Nisem pričakovala, da bi lahko zaigrala na tako visoki ravni, kot jo goji Wolfsburg. Leto dni sem nameravala še ostati v Potsdamu, nato pa iti korak naprej. Presenečena sem bila, ko so se oglasili iz Wolfsburga,« je mlada Žalčanka dejala o tem, kako se je že sredi sezone Wolfsburg ogrel za našo reprezentantko. »Poklical me je moj agent in rekel: 'Wolfsburg te hoče imeti.' Potem je sledil sestanek in obisk mož iz Wolfsburga. Tako sem spoznala menedžerja kluba Ralfa Kellermanna in trenerja Tommyja Stroota. Občutki so bili fenomenalni. Vzeli so si čas zame in me dejansko kupili,« je nadaljevala Agreževa.

Žalostni in presenečeni

V Potsdamu, kjer je bila kapetanka, so bili žalostni in presenečeni. »A jim je bilo jasno, da bi lahko po tej sezoni odšla ob plačani odškodnini. Trener mi je rekel, da me razume in podpira. Zaželel mi je vse najboljše,« je Sara razkrila, kakšen je bil odziv pri dosedanjem klubu, ko so izvedeli, da jih zapušča. Tri leta je bila članica ekipe, pri kateri se je veliko naučila. Pred tremi leti aprila jo je klubu Turbine priporočila reprezentančna kolegica Lara Prašnikar, ki je v Potsdamu orala ledino. Za njo so prišle še Sara, Zala Meršnik in Adrijana Mori. »Trener je vprašal Laro, ali pozna kakšno mlado nadarjeno branilko. Prišla sem na preizkušnjo, junija 2019 pa začela sezono,« se je ozrla na zadnja tri leta v Potsdamu. Zaveda se, da imajo pri njenem novem klubu velika pričakovanja. »Veselim se igranja v Wolfsburgu. Želijo si, da bi še napredovala kot branilka, na tem položaju me vidijo, čeprav sem zadnje pol sezone v Turbine po poškodbi soigralke igrala tudi na boku. Povedali so mi tudi, da pri njih vsaka igralka dobi priložnost,« se Sara zaveda, da bo vse odvisno od nje, izziva in odgovornosti pa se ne boji. Danes bo začela testiranja pred sezono, v petek pa priprave. Drago Perko