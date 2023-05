Po vročem Neaplju Rogliča čaka snežna bitka v Apeninih

Nad Neapljem se je na olajšanje kolesarjev na Giru, ki jih je tri dni pral dež, pokazalo sinje modro nebo, v barvah nogometnega Napolija, ki si je teden dni prej zagotovil naslov državnega prvaka. Ulice italijanske južne metropole so se v 6. etapi spremenile v kolesarski stadion, na katerem ni manjkalo dramatičnih trenutkov. Tudi za Primoža Rogliča (Jumbo Visma), ki mu je počena guma na srečo le nekoliko dvignila srčni utrip pred prvo pravo gorsko bitko dirke na Gran Sassu.

Na neapeljskih ulicah se je zbralo več gledalcev, kot bi jih lahko stlačili na legendarni San Paolo, ki zdaj nosi ime po rajnkemu Diegu Maradoni. Vzdušje je bilo nogometno, dogajanje na cesti napeto tudi za slovenske navijače. Njihov ljubljenec je 15 km pred ciljem zavrl in zaradi počene gume zamenjal kolo. Ker se mu je to zgodilo, ko je bila karavana v pospešenem lovu za ubežniki, je bilo nekaj pomislekov, ali bo ujel priključek in ubranil 5. mesto v skupnem seštevku, 1:12 za rožnato majico Andreasom Leknessundom (DSM) in 44 sekund za glavnim tekmecem za končno zmago Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step).

Ko je nekaj kilometrov kasneje Roglič končal divji lov med spremljevalnimi avtomobili, je dih zastal privržencem Gerainta Thomasa (Ineos). Britanskega zvezdnika, ki le 16 sekund zaostaja za 33-letnim Zasavcem, je zaustavila padla veriga in zgodba o hektičnem, a uspešnem lovu glavnine se je ponovila.

Za piko na i je Neapelj videl žalosten konec za Simona Clarka (Israel Premier Tech) in Alessandra De Marchija (Jayco Alula), ki sta 150 km bežala le za to, da ju je glavnina ujela 200 m pred ciljem. Mads Pedersen (Trek Segafredo) je v sprintu dopolnil svojo zbirko na tritedenskih dirkah – trem zmagam na lanski Vuelti in eni na Touru je dodal še etapni uspeh na Giru.

Po modri bela kulisa

»Za nami so dnevi, ki jih je bilo treba preživeti, in mi smo jih prestali sorazmerno dobro. Tokrat nas je doletela Primoževa počena guma, vendar smo se rešili iz težav. Zdaj je na vrsti prva velika bitka med kandidati za vrh, zadnjih 50 km gre praktično navkreber, a zares strmih je zadnjih 4 ali 5 km, tu se bodo udarili najboljši,« je za Eurosport dejal športni direktor pri Jumbu Vismi Marc Reef in napovedal 7. etapo, ki bo z 218 km in 4143 višinskimi metri ena od najbolj zahtevnih na dirki.

V zadnjih 47 km se bo cesta dvignila od nadmorske višine 374 m do 2135 m. Vrhunec bo ciljni vzpon na Gran Sasso (26,4 km, 3,4 %) oziroma do vrha planote Campo Imperatore, nad katero se bohoti najvišji vrh Apeninov Corno Grande (2919 m). Daleč najbolj zahtevnih bo zadnjih 4,5 km, cesta se tu vzpenja s povprečnim naklonom 8,2 odstotka, odsek s 13-odstotnim naklonom je na vrsti poldrugi kilometer pred ciljem.

Na poti do vrha, na katerem je bil leta 1943 zaprt italijanski samodržec Benito Mussolini, bo kulisa bela. Še pred dobrima dvema tednoma so bili tam petmetrski snežni zameti. Nazadnje je v takšnih razmerah leta 1999 skozi snežene stene prikolesaril Marco Pantani. Bo tokrat Roglič?