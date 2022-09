Po veliki zmagi po dva nova skalpa

Uvodni nastop na 41. evropskem prvenstvu je prinesel slovenskim košarkarjem bogato nagrado, ne le dragocene zmage z 92:85 v spektakularni predstavi z izjemno močno Litvo. Pozabili so lahko na klavrno nedeljsko poglavje iz Münchna ter razblinili zaskrbljenost javnosti zaradi navideznega pomanjkanja centimetrov in kilogramov. Odlična Mike Tobey in Vlatko Čančar ter soigralci so celo dobili zračno bitko z zvezdniškimi tekmeci, kakovost zunanje linije pa že dolgo ni sporna. Po dnevu počitka vse skupaj čaka dvojni izziv. Današnja tekmica Madžarska (ob 20.30) in jutrišnja BiH (17.45) ne sodita v ožji krog favoritov – naši vzhodni sosedi so bili 16. na EP 2017 in še nikoli niso igrali na SP, po letu 1964 pa niti na OI –, a sta lahko zelo neugodni, če ju le za odtenek podcenjuješ. V četrtkovem medsebojnem soočenju so bili uspešnejši Bošnjaki s 95:85 (Nurkić in Musa po 19, Roberson 18, Halilović 16; Benke 20, Hanga 16, Vojvoda 15, Eilingsfeld 12), a Madžari še zdaleč niso od muh. Tik pred prihodom na eurobasket so se dobro upirali Litvi (78:88) in v gosteh premagali Češko (82:79) v kvalifikacijah za SP. Ne smemo pa niti pozabiti, da so na poti do letošnje uvrstitve med elito stare celine ugnali Slovenijo s 77:75. Ob neprijetnem porazu v Sombotelu je bil Aleksander Sekulić še v vlogi pomočnika Rada Trifunovića, a je že prevzel selektorsko vlogo ob revanši (84:72) v mehurčku v Kijevu. Zato dobro pozna drevišnje tekmece, za katere igra tudi nekdanji Olimpijin adut Mikael Hopkins: »Zelo sem zadovoljen z našo prvo predstavo na EP, pozitiven odziv fantov po porazu v Münchnu je vreden občudovanja. Po dnevu premora nas čaka nov pomemben izziv. Biti moramo pozorni, saj imajo Madžari dobro moštvo, kar smo občutili tudi na lastni koži. Zdaj pa so še močnejši za nekaj košarkarjev.«

Blažič lepa pridobitev

Tudi danes bodo oči ljubiteljev košarke uprte v Luko Dončića, Gorana Dragića, Mika Tobeyja in Vlatka Čančarja, saj so nosili glavno napadalno breme na dosedanjih tekmah slovenske reprezentance. Precejšnja rezerva je Klemen Prepelič, ki se po poškodbi še vedno vrača v vrhunsko formo in je proti Nemčiji (5 točk) in Litvi (3) zaostal za svojimi realnimi ostrostrelskimi sposobnostmi, pomembna pridobitev pa je Jaka Blažič. Ob premierni zmagi v Kölnu je prispeval 14 točk, dve več kot na pripravljalnih tekmah s Srbijo in Hrvaško ter kvalifikacijskih za mundial z Estonijo in Nemčijo – skupaj. Ne smemo pa pozabiti, da je bil najučinkovitejši Slovenec na obeh zadnjih soočenjih z Madžarsko z 18 in 24 točkami. »Med ogrevalnim obdobjem nisem blestel, toda upoštevati moramo, da sem moral zaradi svojih nalog poskrbeti za telesno pripravo. Bolje je začelo igrati tudi celotno moštvo. Če proti Nemčiji še ni bilo povsem jasno, kakšne so vloge v ekipi, so bile proti Litvi že natančno razdeljene. Tudi na Madžare se moramo dobro pripraviti. Lepo bi bilo, če bi si hitro priigrali otipljivo prednost in bi lahko odpočili naše glavne košarkarje,« je pojasnil Blažič.