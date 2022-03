Po Tavaresu besne vijolične poraza rešil še Kronaveter

Maribor je znova hodil po robu, a se je tudi rešil. Sredi tedna ga je v Kidričevem rešil zimzeleni Marcos Tavares, v včerajšnjem derbiju 27. kroga 1. SNL se mu je v vlogi rešitelja pridružil drugi veteran Rok Kronaveter. V 82. minuti je Brazilčevo podaljšano podajo z glavo s silovitim strelom z desne strani spremenil v 1:1, s čimer so vijolični kljub trem zaporednim tekmam brez zmage zadržali vrh lestvice. Vsem privržencem Maribora se je zatemnilo že ob koncu polčasa, debelo v sodnikovem dodatku. Po posredovanju VAR in ogledu spornega trenutka, ko je žoga zadela v roko Mirka Mutavčića, je sodnik Roberto Ponis pokazal na belo točko. Tomi Horvat jo je zanesljivo zadel. Toda na Štajerskem ni nogometnega miru. Komaj 24 ur pred včerajšnjim derbijem proti Muri je Nogometna zveza Slovenije sporočila kazen igranja dveh domačih tekem brez gledalcev, zaradi česar so v mariborskem klubu skočili na noge. Upali so, da bodo proti črno-belim igrali še pred navijači, potem pa bi se sprijaznili s kaznijo, ki ima še kazenski denarni dodatek v višini 14.400 evrov. Mariborski odziv je bil nenavaden in v znaku besednega dvoboja, začinjenega z veliko mero cinizma.

Ljudski vrt preventivno zaprt

»Zdravje je na prvem mestu. Pri NK Maribor z obžalovanjem spremljamo novice, da prehajamo v obdobje, ko se številke glede okužb covida-19 povečujejo. Krivulja gre znova navzgor in kot zavedni državljani moramo storiti vse, da se položaj ne poslabša. Zaznali smo porast okužb pri nas in v sosednjih državah. Ljudski vrt je tako preventivno do nadaljnjega zaprt. Češ da tako ali tako zapirajo tribune zaradi povečanja števila okuženih,« je bil mariborski odgovor na zapoznel in nespreten ukrep disciplinskega sodnika. Povrhu bodo Mariborčani veliki derbi proti Olimpiji, 9. aprila, igrali pred prazno južno tribuno, kjer je nastanjena navijaška skupina Viole. Napeto je tudi na dnu lestvice. Aluminij je, kot v četrtek proti Mariborčanom, v zadnjih sekundah izgubil dve točki. V 96. minuti so gostitelji iz sežanskega Tabora prišli do pomembne točke, s katero so ohranili dve točki zaostanka za Radomljani. Ti so v lokalnem derbiju proti Domžalčanom osvojili točko, bili so bliže trem. Toda tudi Kidričani še lahko upajo.

Lokalni derbi brez golov Izidi 27. kroga – Maribor: Mura 1:1 (Rok Kronaveter 82.; Tomi Horvat 45., 11-m), CB24 Tabor: Aluminij 1:1 (Vid Koderman 90.; Klemen Bolha 15.), Domžale: Kalcer Radomlje 0:0, Koper – Bravo (večerna tekma), Olimpija – Celje danes ob 17.30. Vrstni red strelcev: 13 – Maks Barišić (Koper), 12 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 10 – Mustafa Nukić (Olimpija), 8 – Dino Stančič (CB24 Tabor). Pari 28. kroga: Kalcer Radomlje – Bravo (18. t. m.), CB24 Tabor – Mura, Maribor – Celje (oba 19. t. m.), Olimpija – Domžale, Koper – Aluminij (oba 20. t. m.).