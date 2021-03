Po taktih la lige še v Stožicah

Kdo od vodilnega dvojca se je bolje osvežil in se nabrusil še za tri tekme do daljšega odmora? Maribor bo v 25. krogu 1. SNL že danes gostoval v Novi Gorici, Olimpija bo jutri gostila Celje. Danes bosta še tekmi v Murski Soboti in derbi v Kopru, jutri pa še v Sežani.



Murska Sobota: Mura – Aluminij (danes, sodnik Dejan Balažič, 15): Sobočani so blizu Maribora in Olimpije, a se niso otresli Domžal in Kopra. Niso še takšni, kot bi si želeli biti, zato se pragmatično lotevajo tekmecev. »Ker nismo ovce,« je slikovito opravičil nazadnjaško sredstvo (obrambno igro), s katerim je v Sp. Šiški prišel do želenega uspeha trener Ante Šimundža. Vijolične Ante je v precepu, ker ga povezujejo z vrnitvijo v Ljudski vrt, medtem ko v Fazaneriji še ni izpolnil najbolj ambicioznih načrtov. Šimundževa Mura z vijoličnimi odtenki bi zlahka strla Aluminij, a Kidričani so vztrajni in nadležni tekači.



Nova Gorica: Gorica – Maribor (Asmir Sagrković, 17.15): Tudi veliko boljša Gorica je doma prejemala vijolične učne ure. A je tudi res, da od boljšega Maribora. Zdajšnja Gorica je najboljša od zadnjeuvrščenih moštev v minulih sezonah, a počasi obupuje, ker se nikakor ne more približati prvemu pred njo – Aluminiju. V lepo godljo so se spravili vijolični s svojimi dvornimi igrami, nespretnimi izjavami o podaljševanju pogodb in z razvrščanjem v hierarhiji vladanja in odločanja. Nekoč se je vedelo, ZZ je imel vse v svojih rokah in je imel tudi odgovornost, zdaj pa, kdo ve? Če bo do odmora zmagoval, bo Saša Gajser povzročil še več težav, ker jih še veliko dvomi o njegovih vodstvenih sposobnostih.



Koper: Koper – Domžale (Nejc Kajtazović, 19.30): Pred tednom dni bi bile Domžale favorit, zdaj je Koper. Čeprav ima jeseni prvi dirigent Dare Vršič zgolj status rezervista. Pozor, če ni zamerljivec, se lahko v zadnjem delu sezone spremeni v ključnega koprskega moža. Domžalčani so v ritmu, ko jim gre vse od nog, zato bodo Koprčani do želene zmage, ki jim ne prinaša le treh točk prednosti, temveč štiri zaradi boljšega medsebojnega izkupička, morali biti stoodstotni »Vanoljevi«: taktično in tekaško popolni ter skrajno nabrušeni.



Sežana: CB24 Tabor – Bravo (jutri, Alen Borošak, 15): Na hitro so Sežanci preboleli mariborsko zaušnico in poslali jasno sporočilo ligaškim tekmecem, da bodo še mešali štrene. Bravo je znova na trdnih tleh, a v Sežani je doslej osvojil eno točko ob razliki v golih 1:5.



Ljubljana: Olimpija – Celje (Bojan Mertik, 17): Tri tekme, tri točke, en gol. Zabil ga je branilec. Trener Olimpije Goran Stanković je izpostavil »krivca« Andresa Vombergarja. V Mariboru bi bil z njim od prve minute nevarnejši in bliže zmagi. Z vselej srčnim Vombergarjem se ni treba veliko pogovarjati, on je igralec, ki mora igrati od prve minute, ker drugega napadalca v Olimpiji ni. In ker se strelca, kot je on, čaka. Tako so nekoč govorili trenerji. Koprčani so čakali Nardina Mulahusejnovića, Mariborčani Aljošo Matka, Domžalčani čakajo Daria Kolobarića ... Celjani upajo, da bo Jiři Jarošik spregledal, da je v SNL in ne v la ligi, in da bo po Mariboru strl še Olimpijo.

