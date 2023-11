Po sobotni zmagi danes s Srbi remi

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je na današnji pripravljalni tekmi v Kočevju s Srbijo razšla z neodločenim izidom 28:28 (10:12).

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so se po sobotni zmagi v Črnomlju s 30:26 danes v Kočevju s Srbi razšli z nedoločenim izidom 28:28. Po današnji tekmi se je končal tudi prvi sklop priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem 2024 v Nemčiji.

Slovenska izbrana vrsta se bo znova zbrala po božiču

Pred odhodom v Berlin, kjer jo v skupinskem delu čakajo tekme s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško, se bo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, tik pred odhodom v Nemčijo pa jo v Poreču čakata še pripravljalni tekmi s Črno goro in Hrvaško.

Slovenski selektor Uroš Zorman je v primerjavi s sobotno tekmo v Beli krajini danes malce premešal igralski kader, tako da so na tribuni ostali Borut Mačkovšek, Jure Dolenec in Miha Zarabec, priložnost za dokazovanje pa so dobili Tadej Mazej, Peter Šiško in Miljan Vujović.