Po prvi tekmi krst za sedem novink

Prazne Stožice, obvezne maske, medosebna razdalja, razkuževanje, neživljenjski protokoli, zoprna in draga testiranja, enako velja za potovanja ... Vse to ne more zlomiti športnega duha rokometašic Krima Mercator, ki komaj čakajo, da bodo jutri gostile prvo tekmo lige prvakinj proti Kristiansandu.



Rekordnih 55 minut je trajala predstavitvena novinarska konferenca. Nič čudnega, toliko stvari se je spremenilo v pol leta, odkar je covid-19 končal sezono pred vrhuncem. Če gremo po vrsti, liga prvakinj bo po novem potekala v dveh skupinah s po osmimi ekipami, štiri se bodo uvrstile v četrtfinale. To je tudi cilj dvakratnega evropskega prvaka Krima, najbolj stalnega udeleženca elitnega tekmovanja, to bo zanj že 26. nastop v LP. Prihodnje leto bo zaznamoval 20. obletnico osvojitve prvega naslova evropskega prvaka.



Ljubljančanke so precej spremenile ekipo. Alja Koren je zaradi nosečnosti prekinila kariero, sklenili sta jo Tamara Mavsar in Polona Barić, na razočaranje trenerja Uroša Bregarja je Nina Zulić čez noč odšla v Turčijo, čeprav so v njej videli vodjo za dolga leta. Namesto Korenove, ki naj bi se vrnila, je kapetanske dolžnosti prevzela šele 22-letna Nina Žabjek, ki je v prejšnji sezoni zelo napredovala. Doslej se je sramežljivo izogibala sedmi sili, odslej jo bo morala sprejeti kot nujno zlo. »Vzdušje v ekipi je odlično, komaj čakamo, da se začne,« je dejala srednja zunanja igralka in po prvi tekmi napovedala krst za novinke. Teh je sedem: Samara Vieira (Bra, 29 let, leva zunanja, 183 cm), Ocean Sercien-Ogulin (Fra, 22, desna zunanja, 176), Mateja Pletikosić (ČG, 22, srednja zunanja, 168), Branka Konatar (ČG, 20, levo krilo, 169), Anna Dobrić (Hrv, 22, krožna napadalka, 180), Jovana Risović (Srb, 26, vratarka, 171) in slovenska reprezentantka Maja Svetik (24. levo krilo, 168). Tujk je osem, ob omenjeni šesterici še Nizozemka Harma van Kreij in Srbkinja Ana Kojić.



Pred sezono je veliko neznank, saj zaradi okoliščin ekipa ni odigrala niti ene pripravljalne tekme, če odštejemo tiste s kadeti Slovana in Celja PL. V Krimovi skupini A so ob Kristiansandu, pri katerem sta glavni zvezdnici Heidi Løke in Nora Mørk, Metz s Tjašo Stanko, Rostov-Don, Esbjerg, Ferencvaros, CSM Bukarešta z Barbaro Lazović in Elizabeth Omoregie in Bietigheim. ​Derepaskova v trenerskem štabu Novosti pri Krimu je več. Odslej bo vlogo pomočnice trenerja opravljala legendarna krimovka Nataša Derepasko. Klub je dobil novo spletno stran in grafično podobo, v kateri je tradicionalni modri barvi dodan odtenek rožnate. V Stožicah, kamor se ekipa vrača po dolgem času, so povsem prenovili slačilnico, da bi se igralke počutile čim bolj domače. A vse bi bilo lažje, če bi jim ob strani stali tudi navijači. NIJZ je klubu kar trikrat zavrnil prošnjo, da bi lahko bilo na prvi tekmi prisotnih 500 ljudi. Glede na slabšanje epidemiološke slike se bodo rokometašice morale navaditi na žalostno vzdušje. Pozitivna vest pa je, da so bili včerajšnji testi za vso ekipo negativni. Peter Zalokar