Po porazu se je oglasil premier Janša

Košarkarji Slovenije so v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu izgubili s Francijo z 90 : 89 in se bodo v soboto ob 13. uri pomerili z Avstralijo za bronasto odličje.Polfinale smo izgubili na najbolj dramatični način, saj je 21 sekund pred koncem slovenskim košarkašem ostal poln napad za zmago. Žoga je bila v rokahvse do zadnjih petih sekund tekme, ko je podal, ki se mu je odprla pot do koša, toda njegovo polaganje je z blokado preprečil...Na twitterju pa odmevajo čestitke našim košarkarjem. Kmalu po tekmi so se oglasili s slovenskega političnega vrha:Čestitke dežujejo tudi s strani naših ostalih olimpijcev:Pa tudi iz Dallas Mavericsov so imeli nekaj spodbudnih besed: